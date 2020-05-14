В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) “острого живота”, повышения температуры тела».
«Данные симптомы являлись показанием для экстренного оперативного вмешательства. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой была выявлена картина асцита — наличие жидкости в брюшной полости. Таким образом, по результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — рассказали в ФМБА.
По мнению специалистов агентства, воспаление брюшины при коронавирусе может возникать как системный ответ на вирусную инфекцию. Это может приводить к «патологическим изменениям в микрососудах» и «асептическому воспалению некоторых серозных оболочек».
За последние сутки в стране выявлено 9974 новых случая заражения COVID-19, общее количество заразившихся превысило 252 тыс. 13 мая в России была выписана 100-летняя пациентка.