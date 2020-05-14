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13:08 (мск), источник: Коммерсантъ

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

Центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, принимающие пациентов с коронавирусом COVID-19, обнаружили нетипичное течение заболевания. У двух заболевших коронавирусом возник серозный перитонит (воспаление в брюшной полости).

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 14.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 364 172+85 992
Скончалось297 491+5 175
Выздоровело1 560 035+57 415
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Источник: РИА "Новости"

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) “острого живота”, повышения температуры тела».

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«Данные симптомы являлись показанием для экстренного оперативного вмешательства. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой была выявлена картина асцита — наличие жидкости в брюшной полости. Таким образом, по результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита», — рассказали в ФМБА.

По мнению специалистов агентства, воспаление брюшины при коронавирусе может возникать как системный ответ на вирусную инфекцию. Это может приводить к «патологическим изменениям в микрососудах» и «асептическому воспалению некоторых серозных оболочек».

За последние сутки в стране выявлено 9974 новых случая заражения COVID-19, общее количество заразившихся превысило 252 тыс. 13 мая в России была выписана 100-летняя пациентка.

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