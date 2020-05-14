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13:47 (мск), источник: ТАСС

Глава Минкультуры вышла на работу после перенесенной коронавирусной инфекции

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Министр культуры России Ольга Любимова, у которой диагностировали коронавирус, выздоровела и вернулась к работе. Об этом она сама сообщила в четверг ТАСС.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 14.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 364 172+85 992
Скончалось297 491+5 175
Выздоровело1 560 035+57 415
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Источник: РИА "Новости"

«Да, врачи меня выписали, я вышла и приступила к работе, — сказала министр. — Чувствую себя хорошо».

Любимова добавила, что «к счастью, болезнь протекала в легкой форме».

Глава Минкультуры лечилась дома почти три недели.

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«Рабочий день в условиях карантина, конечно, был сложнее, но мы взаимодействовали в удаленном режиме и со всеми подразделениями министерства, и с профессиональным сообществом», — отметила министр.

О том, что Любимова заразилась коронавирусом, стало известно 6 мая. Она решила работать удаленно, проводила совещания в режиме видеоконференции, участвовала во встречах и переговорах онлайн.

С начала вспышки нового заболевания в России заразились, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минстроя Владимир Якушев. Мишустин и Песков пока находятся в больнице. Якушев, как стало известно 8 мая, был выписан из стационара для дальнейшего лечения дома.

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