Глава Минкультуры вышла на работу после перенесенной коронавирусной инфекции

«Да, врачи меня выписали, я вышла и приступила к работе, — сказала министр. — Чувствую себя хорошо».
Любимова добавила, что «к счастью, болезнь протекала в легкой форме».
«Рабочий день в условиях карантина, конечно, был сложнее, но мы взаимодействовали в удаленном режиме и со всеми подразделениями министерства, и с профессиональным сообществом», — отметила министр.
О том, что Любимова заразилась коронавирусом, стало известно 6 мая. Она решила работать удаленно, проводила совещания в режиме видеоконференции, участвовала во встречах и переговорах онлайн.
С начала вспышки нового заболевания в России заразились, в частности,