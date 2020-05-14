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14:52 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: ВОЗ опасается за психическое здоровье людей и считает, что Covid-19 — навсегда

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ООН предупреждают, что пандемия Covid-19 наносит вред психическому здоровью людей, и призывают правительства разных стран уделить серьезное внимание психологической помощи.

Коронавирус COVID-19
15:46 (мск)Способность собак заражаться коронавирусом подтвердилась
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 14.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 371 611+87 726
Скончалось297 682+5 063
Выздоровело1 562 673+58 244
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Источник: GETTY IMAGES

Кроме того, специалисты ВОЗ считают, что для полного контроля над распространением коронавируса человечеству понадобится не менее пяти лет.

В целом, ситуация будет схожа с появлением ВИЧ — ученые найдут методы терапии, но вирус никуда не исчезнет.

В Европейском агентстве лекарственных средств заявили, что по самым оптимистичным подсчетам, вакцина от коронавируса появится примерно через год. Глава агентства Марко Кавалери сказал, что скептически относится к заявлениям о том, что разработки закончатся уже к сентябрю.

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Медицинские власти Британии одобрили для широкого применения тест на антитела к Covid-19, разработанный швейцарской фармакологической компанией Roche. Власти страны надеются, что эффективное выявление переболевших коронавирусом поможет быстрее вернуть жизнь в стране в прежнее русло и восстановить экономику.

Одобрение теста говорит о том, что регуляторы уверены в достоверности его результатов. Вместе с тем, в правительстве страны пока не знают, как скоро удастся развернуть массовое тестирование.

Источник: GETTY IMAGES

Тест уже ранее был одобрен в ЕС и США. В компании Roche говорят, что ведут переговоры с британской Национальной службой здравоохранения (NHS) и правительством о поставках, которые могут исчисляться сотнями тысяч наборов в неделю.

Власти Швеции разрешили своим гражданам уезжать на машине на расстояние до двух часов от дома. Тем самым они ослабили одно из немногих ограничений в стране, решившей в начале эпидемии не вводить карантин.

В австралийском Сиднее открываются кафе и рестораны, но одновременно там смогут находится не более 10 человек. Многим не по душе сидеть в полупустых заведениях, и некоторые рестораны нашли выход: на пустые стулья там будут сажать манекенов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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