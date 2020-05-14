Британец нашел на дне реки кубики с загадочными символами

38-летний житель британского города Ковентри Уилл Рид в свободное время любит заниматься магнитной рыбалкой. Вместе со своими сыновьями Джексоном и Бенджамином он ходит на реку Соу, и с помощью магнитов достает из воды различные металлические предметы.
Раньше мужчина доставал из реки монетки, ключи и прочие мелочи, но в начале мая ему улыбнулась удача, и он смог поймать настоящий артефакт.
Уилл достал из воды несколько свинцовых кубиков, на которых были выгравированы загадочные символы, пишет издание CoventryLive.
Фото своей находки Рид опубликовал в соцсетях, чтобы пользователи помогли ему разгадать тайну необычной находки. В итоге большинство комментаторов сошлись во мнении, что кубики являются частью индуистского молитвенного ритуала и предназначены для того, чтобы вызывать демонов. Такие ритуалы могут защищать владельцев кубиков от негатива и давать им власть.
Британец признался, что уже дважды ходил к реке, где ему удалось достать еще с десяток кубиков и монету с похожими символами. Все артефакты — а их уже 60 — Рид намерен отдать на оценку экспертов и, если они окажутся ценными, продать их на аукционе.