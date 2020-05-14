Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Шершней-убийц» впервые заметили в США Сотни огромных шершней впервые были замечены в Соединенных Штатах
Фоторепортажи
1020 лет назад России передали фрагменты Янтарной комнаты
18Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полета
13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец нашел на дне реки кубики с загадочными символами

Скорее всего, они использовались для магических ритуалов

38-летний житель британского города Ковентри Уилл Рид в свободное время любит заниматься магнитной рыбалкой. Вместе со своими сыновьями Джексоном и Бенджамином он ходит на реку Соу, и с помощью магнитов достает из воды различные металлические предметы.

Раньше мужчина доставал из реки монетки, ключи и прочие мелочи, но в начале мая ему улыбнулась удача, и он смог поймать настоящий артефакт.

Уилл достал из воды несколько свинцовых кубиков, на которых были выгравированы загадочные символы, пишет издание CoventryLive.

Новость
Кольцо, потерянное в США в 1973 году, нашли в финском лесу

Фото своей находки Рид опубликовал в соцсетях, чтобы пользователи помогли ему разгадать тайну необычной находки. В итоге большинство комментаторов сошлись во мнении, что кубики являются частью индуистского молитвенного ритуала и предназначены для того, чтобы вызывать демонов. Такие ритуалы могут защищать владельцев кубиков от негатива и давать им власть.

Британец признался, что уже дважды ходил к реке, где ему удалось достать еще с десяток кубиков и монету с похожими символами. Все артефакты — а их уже 60 — Рид намерен отдать на оценку экспертов и, если они окажутся ценными, продать их на аукционе.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В США мясо оказалось недоступным для простых американцев
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие»
Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полета
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Классовое разделение: пандемия изменит работу российских школ
Здоровье
Описаны новые правила въезда туристов в Сочи в условиях пандемии Основанием для проезда в Краснодарский край станет путевка.
Hi-Tech
Что будет, если сбросить настройки на iPhone Есть несколько вариантов
Горячие темы на Авто
Короновирус 318
Будет весна, полагаете вы? 178
Видеорегистраторы. 136
говорят пришло ОНО... 108
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова скончалась на 78 году жизни
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Как получить новые выплаты от государства на детей Владимир Путин в своем обращении сообщил о новых мерах поддержки населения
Леди
Известная актриса похудела после тренировки со скакалкой (видео) Доставай свой коврик для фитнеса и скорее занимайся вместе с нашей гостьей!
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь