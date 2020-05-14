Объяснено движение северного магнитного полюса Земли в сторону России

Северный магнитный полюс Земли впервые открыл Джеймс Кларк Росс еще в 1830-х годах. В то время полюс располагался над территорией Нунавут в Канаде. С тех пор ученые постоянно отслеживают его движение и до недавнего времени скорость его перемещения была небольшой. Но затем, в 1990-е годы, полюс начал двигаться быстрее, направляясь из Канады в Сибирь.
Движение полюса вызвало большой интерес в средствах массовой информации, поскольку это явление связано с изменениями в навигационных системах и смартфонах, которые используют его местоположение в качестве центра координат. В новой работе геофизики проанализировали все доступные данные и нашли объяснение такому неожиданному ускорению северного магнитного полюса.
Авторы работы предполагают, что на границе ядра и мантии существуют две больших доли отрицательного магнитного потока. По их расчетам изменение потока расплавленного металла в ядре приводит к изменению магнитного потока в этих долях. Положение полюса определяется мощностью потоков в них — когда одна набирает силу, другая теряет ее, в результате чего полюс движется быстрее в определенном направлении. Результатом этого является постоянное «перетягивание каната» между двумя долями. Согласно этой теории, наблюдаемое сегодня движение полюса обусловлено тем, что одна из долей отрицательного магнитного потока оказывается мощнее другой.
Эту теорию ученые создали после анализа спутниковых данных за 20 лет. После создания теории авторы построили модель, которая описывала движение полюса со временем на протяжении всей истории. Экстраполяция данных позволила предсказать будущее положение точки схождения силовых линий.
В результате исследователи показали, что полюс продолжит двигаться в сторону России в том же темпе, пока не остановится на несколько сотен лет над Сибирью. Дать оценку на более продолжительный период времени новая модель не смогла. На данный момент исследователи работают над ее усовершенствованием для прогнозирования дальнейшего смещения точки концентрации магнитных линий.