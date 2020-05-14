14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник превращает дорожные ямы в произведения искусства (фото)
По ним даже жалко ездить
Американец Джим Бахор придумал оригинальный способ привлечь внимание властей к ямам на дорогах. Он начал ремонтировать их сам, одновременно превращая в произведение искусства.
Джим заделывает ямы с помощью разноцветной мозаики, изображая на дорожных «картинах» любимых котов, предметы
Идея создавать мозаики на месте дорожных ям пришла к нему после того, как он увидел бесполезность работы местных дорожников. По словам художника, они несколько раз ремонтировали яму возле его дома, но каждый раз она проваливалась. Тогда Джим решил взяться за работу сам.
Джим впервые заинтересовался мозаикой в 2013 году, когда отдыхал в Италии и посетил древний город Помпеи, на развалинах которого была сохранившаяся мозаика, пишет OddityCentral.
После этого мужчина всерьез увлекся этим искусством и начал делать картины дома и на заказ. Бахор создавал мозаики для частных коллекций, декора домов и рекламы, а также выпустил пазлы, значки и различные аксессуары со своими работами и стал декоратором станции метро в Чикаго.
Екатерина Гура