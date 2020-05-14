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14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник превращает дорожные ямы в произведения искусства (фото)

По ним даже жалко ездить

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Новость
Бэнкси показал свою новую работу, посвященную самоизоляции

Американец Джим Бахор придумал оригинальный способ привлечь внимание властей к ямам на дорогах. Он начал ремонтировать их сам, одновременно превращая в произведение искусства.

Джим заделывает ямы с помощью разноцветной мозаики, изображая на дорожных «картинах» любимых котов, предметы поп-культуры и различные фразы. А в последнее время, когда особенно актуальной стала тематика самоизоляции, на дорогах по всей стране появились мозаики с рулонами туалетной бумаги и антисептиками.

Идея создавать мозаики на месте дорожных ям пришла к нему после того, как он увидел бесполезность работы местных дорожников. По словам художника, они несколько раз ремонтировали яму возле его дома, но каждый раз она проваливалась. Тогда Джим решил взяться за работу сам.

На создание одного дорожного шедевра у Бахора уходит день. Около полутора часов он выкладывает мозаику, затем заделывает ее раствором и оставляет на 8−10 часов. После чего возвращается и чистит ее металлическими щетками.

Джим впервые заинтересовался мозаикой в 2013 году, когда отдыхал в Италии и посетил древний город Помпеи, на развалинах которого была сохранившаяся мозаика, пишет OddityCentral.

После этого мужчина всерьез увлекся этим искусством и начал делать картины дома и на заказ. Бахор создавал мозаики для частных коллекций, декора домов и рекламы, а также выпустил пазлы, значки и различные аксессуары со своими работами и стал декоратором станции метро в Чикаго.

Екатерина Гура

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