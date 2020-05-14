Путин сообщил, что глава Минобрнауки переболел коронавирусом

О заболевании Фалькова президент сообщил на совещании по вопросам развития генетических технологий. «Хочу предоставить слово Фалькову Валерию Николаевичу, министру, для обобщения того, что было сегодня сказано. И, конечно, вопрос к Валерию Николаевичу — как вы себя чувствуете? Не секрет, Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел», — сказал Владимир Путин. В ответ на это глава Минобрнауки заявил, что «поправился уже и включился в работу активно».
В правительстве COVID-19 также был выявлен у