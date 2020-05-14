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15:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин сообщил, что глава Минобрнауки переболел коронавирусом

Президент России Владимир Путин рассказал, что глава Минобрнауки Валерий Фальков переболел коронавирусом. Сам министр сообщил, что уже вылечился и снова приступил к работе.

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РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 14.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 371 611+87 726
Скончалось297 682+5 063
Выздоровело1 562 673+58 244
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Источник: РИА "Новости"

О заболевании Фалькова президент сообщил на совещании по вопросам развития генетических технологий. «Хочу предоставить слово Фалькову Валерию Николаевичу, министру, для обобщения того, что было сегодня сказано. И, конечно, вопрос к Валерию Николаевичу — как вы себя чувствуете? Не секрет, Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел», — сказал Владимир Путин. В ответ на это глава Минобрнауки заявил, что «поправился уже и включился в работу активно».

В правительстве COVID-19 также был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Якушева уже выписали из больницы, он лечится дома. Любимова выздоровела и вышла на работу. Михаил Мишустин остается в больнице, но уже идет на поправку. Помимо этого коронавирусом также заболели пять депутатов Госдумы и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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