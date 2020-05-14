Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полетаПугающая пустота и новые реалии
Фоторепортажи
18Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полета
8Объективная реальность: лучшие фотографии живой природы
16:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Стюардесс не вызывать, ремни не отстегивать. Что ждет российских авиапассажиров

Росавиация подготовила проект поэтапного выхода авиатранспорта из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Авиапредприятиям предложили ознакомиться с документом и направить свои замечания по нему до 18 мая.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 14.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 371 611+87 726
Скончалось297 682+5 063
Выздоровело1 562 673+58 244
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Росавиация предлагает выходить из ограничений в три этапа.

На первом этапе в самолет не будут пускать пассажиров с температурой 37,5 градусов и выше, говорится в документе. Температуру пассажирам будут измерять бесконтактно при входе на борт.

Новость
Коронавирус: как поменяется работа парикмахерских после карантина

На протяжении всего полета пассажиры должны будут находиться в самолете в масках и перчатках. На рейсах продолжительностью более трех часов замена масок будет производиться планово в санитарно-гигиеническом блоке самолета с соблюдением социальной дистанции. Использованные маски будут собирать в герметичный контейнер для последующей утилизации.

На первом этапе снятия ограничений в самолет не будут пускать в верхней одежде. Ее нужно будет упаковать в пластиковый пакет и положить на полку для ручной клади.

Пассажиры будут размещаться в салоне самолета с соблюдением дистанции. «При расстановке кресел по три в ряд — не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд — в шахматном порядке», — предлагается в проекте.

Документ также допускает, что на первом этапе пассажирам могут ограничить перемещения по салону и вызов бортпроводника. Покидать свое место будет разрешено только, чтобы посетить туалет, а вызывать членов экипажа — только при возникновении неразрешимых ситуаций, например, влияющих на безопасность полета, состояние здоровья или в случае угрозы жизни пассажиров.

Режим «пристегните ремни» будет сохраняться на протяжении всего полета.

На втором этапе, как и на первом, в самолет не будут пускать пассажиров с температурой 37,5 и более. Температуру будут измерять бесконтактно при входе на борт.

На протяжении всего полета пассажиры должны будут находиться в самолете в масках и перчатках.

На третьем этапе измерять температуру при входе на борт уже не будут.

Справка
«Мы больше не можем продолжать»: как Европа возвращается к нормальной жизниВ конце прошлой недели Италия, Испания и Франция объявили о постепенном снятии введенных из-за коронавируса ограничений
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Читайте также
В каких странах ввели обязательное ношение масок
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:40 MSK, 14.05
 Обвиняемого по делу МН17 взяли под стражу в Донецке
Стюардесс не вызывать, ремни не отстегивать. Что ждет российских авиапас...
Коронавирус COVID-19
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 13 мая
Эпицентр пандемии переместился из Европы в Америку. В Бразилии рекорд смертности за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
Президенту рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в России
Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полета
В США пилот оставил в небе призыв на русском языке
Саудовская Аравия сдала позиции по нефти в США и Европе
Здоровье
Врач предупредил о стремительном развитии вызываемого коронавирусом заболевания Медики к такой стремительности не готовы.
Hi-Tech
Что будет, если сбросить настройки на iPhone Есть несколько вариантов
Авто
Реформу техосмотра отложили на год Меры, направленные на борьбу с продажей диагностических карт, коснутся многих россиян
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова скончалась на 78 году жизни
Новости партнеров
Российские рэперы бросили концерты ради колясок
Брак Кристины Орбакайте снова терпит фиаско
Песков рассказал о физической ломке из-за коронавируса
Почему нельзя хранить бонусы на картах «Магнита» и «Пятерочки»
Популярные темы на «Детях»
Кто где, а я в домике. Читаем конкурсные рассказы. 311
Вопрос 196
Как быть? 186
Без кота жизнь не та... 143
Леди
Как похудеть за одно занятие: советы от звезды Comedy Woman Вместо чашки кофе — пару минут зарядки от нашего звездного гостя!
Новости партнеров
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
Николай Носков все еще парализован
ОРВИ на грудном вскармливании: вопросы и ответы
Лукашенко дал коронавирусу месяц
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь