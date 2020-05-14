16:09 (мск), источник: BBC News Русская служба
Стюардесс не вызывать, ремни не отстегивать. Что ждет российских авиапассажиров
Росавиация подготовила проект поэтапного выхода авиатранспорта из режима ограничений, введенных
Росавиация предлагает выходить из ограничений в три этапа.
На первом этапе в самолет не будут пускать пассажиров с температурой 37,5 градусов и выше, говорится в документе. Температуру пассажирам будут измерять бесконтактно при входе на борт.
На протяжении всего полета пассажиры должны будут находиться в самолете в масках и перчатках. На рейсах продолжительностью более трех часов замена масок будет производиться планово в
На первом этапе снятия ограничений в самолет не будут пускать в верхней одежде. Ее нужно будет упаковать в пластиковый пакет и положить на полку для ручной клади.
Пассажиры будут размещаться в салоне самолета с соблюдением дистанции. «При расстановке кресел по три в ряд — не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд — в шахматном порядке», — предлагается в проекте.
Документ также допускает, что на первом этапе пассажирам могут ограничить перемещения по салону и вызов бортпроводника. Покидать свое место будет разрешено только, чтобы посетить туалет, а вызывать членов экипажа — только при возникновении неразрешимых ситуаций, например, влияющих на безопасность полета, состояние здоровья или в случае угрозы жизни пассажиров.
На втором этапе, как и на первом, в самолет не будут пускать пассажиров с температурой 37,5 и более. Температуру будут измерять бесконтактно при входе на борт.
На протяжении всего полета пассажиры должны будут находиться в самолете в масках и перчатках.
На третьем этапе измерять температуру при входе на борт уже не будут.