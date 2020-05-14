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16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В ресторане Бангкока используют плюшевых панд для дистанцирования

Игрушки позволяют гостям быстро определить «правильное» место в заведении

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Сотрудники одного из ресторанов Бангкока решили использовать для социального дистанцирования клиентов плюшевых панд. Они рассаживают игрушки за столы, тем самым помогая гостям быстро найти свободное и «правильное» место, а также сохранять безопасное расстояние с другими клиентами.

Клиенты заведения такому нововведению только рады: плюшевые панды помогают быстро сориентироваться в ресторане и поднимают настроение.

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По состоянию на середину мая в Таиланде было зарегистрировано более 3 тысяч человек с коронавирусом. 13 мая в стране впервые с начала пандемии не было выявлено ни одного нового случая заражения. При этом власти Таиланда рекомендуют своим гражданам носить медицинские маски и соблюдать безопасную дистанцию.

Екатерина Гура

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