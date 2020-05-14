В ресторане Бангкока используют плюшевых панд для дистанцирования

Сотрудники одного из ресторанов Бангкока решили использовать для социального дистанцирования клиентов плюшевых панд. Они рассаживают игрушки за столы, тем самым помогая гостям быстро найти свободное и «правильное» место, а также сохранять безопасное расстояние с другими клиентами.
Клиенты заведения такому нововведению только рады: плюшевые панды помогают быстро сориентироваться в ресторане и поднимают настроение.
По состоянию на середину мая в Таиланде было зарегистрировано более 3 тысяч человек с коронавирусом. 13 мая в стране впервые с начала пандемии не было выявлено ни одного нового случая заражения. При этом власти Таиланда рекомендуют своим гражданам носить медицинские маски и соблюдать безопасную дистанцию.
Екатерина Гура