Врачи рассказали, кто хуже всего переносит заражение коронавирусом

Аналогичное мнение выразил главврач Первой градской больницы имени Пирогова Алексей Свет.
«На первое место я бы ставил гематологию и неврологию», — сказал он, отвечая на вопрос о «самой страшной» болезни, которая делает заражение коронавирусом опасным.
Также, по словам Проценко, COVID-19 представляет серьезную угрозы для пациентов с сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью.
Дополняя комментарий коллеги, главврач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко отметила, что в группу риска еще входят пациенты с ожирением.
Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,2 миллиона человек, свыше 287 тысяч из них умерли.
В России с начала эпидемии в стране зафиксировали около 252 тысяч случаев, более 53 тысяч выздоровели, 2305 человек скончались.