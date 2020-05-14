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18:58 (мск), источник: РИА Новости

Врачи рассказали, кто хуже всего переносит заражение коронавирусом

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Тяжелее всего COVID-19 протекает у гематологических больных, рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для телеканала RT. Гематологическими называют заболевания крови.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 14.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 387 438+79 383
Скончалось298 392+4 237
Выздоровело1 565 606+47 182
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Источник: РИА "Новости"

Аналогичное мнение выразил главврач Первой градской больницы имени Пирогова Алексей Свет.

«На первое место я бы ставил гематологию и неврологию», — сказал он, отвечая на вопрос о «самой страшной» болезни, которая делает заражение коронавирусом опасным.

Также, по словам Проценко, COVID-19 представляет серьезную угрозы для пациентов с сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью.

Дополняя комментарий коллеги, главврач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко отметила, что в группу риска еще входят пациенты с ожирением.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 4,2 миллиона человек, свыше 287 тысяч из них умерли.

В России с начала эпидемии в стране зафиксировали около 252 тысяч случаев, более 53 тысяч выздоровели, 2305 человек скончались.

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