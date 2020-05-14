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18:52 (мск), источник: Life.ru

За и против. Почему в России хотят запустить военный сценарий вакцинации

Эксперты считают, что форсирование вакцинации и пропуск важнейших стадий проверки новых вакцин слишком опасны и вред от этого может превысить ущерб, который сейчас несёт страна в результате пандемии. Однако есть и те, кто считает, что в условиях эпидемии это необходимо сделать.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 14.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 387 438+79 383
Скончалось298 392+4 237
Выздоровело1 565 606+47 182
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Источник: РИА "Новости"

Россиян могут начать прививать от CoViD-19 в 2021 году. Академик РАН Сергей Колесников заявил, что если к концу июля будет создана первая вакцина, то, учитывая высокую смертность и поражаемость населения вирусом, прививку от него могут провести по военному сценарию, то есть, минуя ряд стадий проверки, начнут прививать людей в очагах поражения.

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Вирусолог Алексей Коровкин полагает, что предложение Сергея Колесникова излишнее, поскольку в законодательстве и так присутствуют необходимые нормы, которые регламентируют процесс.

— У нас в соответствии с календарём прививок даже от гриппа прививают не всех подряд, а определённые группы риска: в первую очередь пациентов с хроническими болезнями лёгких, сердца, печени, почек, ожирением и всех лиц с 60 лет. Подобные группы риска предусмотрены для вакцинации против пневмококковой инфекции, — объяснил Алексей Коровкин.

Как отметил эксперт, в стране есть регламентация подхода к прививкам: прививаются призывники в армию, туристы, выезжающие в другие страны, работники сельского хозяйства и лесозаготовок. Отдельно прививают и паломников, совершающих хадж.

Так что подход к вакцинации, основанный на возрасте и наличии факторов риска, в том числе профессиональных или связанных с перемещениями по стране и за её пределы, не является новым и уже регламентируется требованиями национального календаря прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям РФ.
Алексей Коровкин

Кандидат биологических наук и военный врач Михаил Супотницкий полагает, что само рассуждение о том, что можно переходить на упрощённое тестирование вакцины, есть признак непрофессионализма.

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— Это абсолютно неправильно. Вакцина создаётся годами, есть процедура создания, в которую входят клинические и доклинические исследования на определённых группах. В отношении иммунитета вирус CoViD-19 ещё не изучен, нет феномена антителозависимого усиления инфекции, а для коронавирусов он характерен. Чтобы такую вакцину запустить в массовую вакцинацию, нужно много лет проводить многоцентровые исследования. Полагаю, что за подобное высказывание, которое допустил академик, его нужно лишить этого звания, — отметил Супотницкий.

Однако сам академик РАН Сергей Колесников уточняет, что с большой долей вероятности его неверно поняли, так как из его интервью, видимо, вырвали некие фразы, которые вне контекста выглядят иначе.

— Я говорил, что в условиях чрезвычайной ситуации регистрация вакцины может пройти по военному типу. В условиях ЧС может быть допущен пропуск фазы исследования защитного действия у животных.

Если есть доказательства того, что антитела вырабатываются, то вакцину тут же начинают испытывать на добровольцах, чтобы посмотреть, есть ли выработка антител или нет. Обычно на эту стадию положено полгода, но в условиях пандемии возможно её сокращение до пары месяцев.

Возможно, нам придётся пойти на то, что делают американцы. У них есть специальный закон «Право попробовать», когда человек говорит: я хочу защититься, я готов. Он подписывает бумаги, и ему не могут отказать в вакцинировании. Кстати, раньше врачи сами себе проводили подобные вакцинации, после чего заражали себя микробами, доказывая, что вакцина действует, — заявил Лайфу Сергей Колесников.

В условиях применения мер против неисследованного вируса однозначного решения нет, так как часть решений в любом случае будет приниматься на основе теоретических предположений. Однако стоит отметить, что наименее приемлемым вариантом является предложение «всем переболеть один раз и получить иммунитет». Международный опыт, прежде всего США и стран Западной Европы, показывает, что в таком случае количество жертв превышает все допустимые риски.

Никита Юрченко

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