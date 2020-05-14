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19:31 (мск), источник: ТАСС

Минпромторг: магазины вправе не обслуживать на кассе покупателя без маски

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Магазины вправе не обслуживать на кассе покупателя без медицинской маски. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 14.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 399 550+86 581
Скончалось299 333+4 686
Выздоровело1 570 083+48 042
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Источник: РИА "Новости"

«Минпромторг России на ежедневной основе проводит совещания с представителями торговых сетей с самого начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Совместно подготовлены методические рекомендации, как комфортнее организовать работу по соблюдению населением “масочного режима” в торговых объектах. Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе», — сказал он.

Евтухов отметил, что данные рекомендации направили в регионы, в Роспотребнадзор, в МВД России и Росгвардию. В рекомендациях подробно описаны типовые случаи — как реагировать, если в магазин пытается войти покупатель без маски или если покупатель снял ее в самом торговом зале.

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«Силой надеть на покупателя маску сотрудник магазина не может и не должен. В случае несогласия посетителя исполнять такие требования администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения. Остальное — это работа правоохранительных и контрольных органов», — сказал он.

Замглавы Минпромторга также сообщил о том, что если магазином приняты меры по недопущению нарушения, то этот магазин привлекать к ответственности нельзя. Он напомнил, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. «Таким образом, привлечению к административной ответственности подлежит лицо, совершившее административное правонарушение», — заключил он.

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