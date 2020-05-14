20:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 14 мая
Что ждет российских авиапассажиров после пандемии, как изменится режим работы школ и какие способы обмана используют мошенники в период самоизоляции.
За последние сутки подтверждены 9 974 случая заболевания в 84 регионах, у 40,6% из них нет клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 252 245 случаев (+4,1%) заражения. За последние сутки в целом по РФ зарегистрировано 93 летальных исхода, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, из них 58 — в Москве. Всего в РФ умерли 2 305 человек. Выписаны за последние сутки в России 5 527 пациентов, из них 1 821 — в Москве. Общее число выписанных достигло 53 530.
Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить. Темп прироста числа новых случаев заражения незначителен уже на протяжении 11 дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
С 15 мая в Москве начнется массовое бесплатное тестирование жителей на антитела к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, данные о тестировании станут основой для смягчения ограничительных мер в столице.
К концу мая общая мощность городской системы
ИФА-тестированияпревысит 200 тыс. анализов в сутки. Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы.
Все снимки были сделаны с воздуха, что позволило увидеть мир с совершенно другой стороны. Могильщики в защитных костюмах в Бразилии, превратившийся в пустыню пляж во Франции, гигантская автомобильная очередь за едой в США, абсолютно пустынная магистраль в ОАЭ, «заброшенный» парк аттракционов в Японии и похожий на «город-призрак» Стамбул.
Росавиация подготовила проект поэтапного выхода авиатранспорта из режима ограничений, введенных
Изменится расписание занятий, разные классы не смогут общаться на переменах, массовые мероприятия будут запрещены — соответствующие рекомендации опубликовал Роспотребнадзор. Занятия физкультурой при этом надо по возможности переносить на свежий воздух, считают в ведомстве.
МВД и Роспотребнадзор предупреждают: мошенники вовсю используют ситуацию с коронавирусом и придумывают новые схемы отъема денег у доверчивых граждан.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ООН предупреждают, что пандемия наносит вред психическому здоровью людей, и призывают правительства разных стран уделить серьезное внимание психологической помощи. Кроме того, специалисты ВОЗ считают, что для полного контроля над распространением коронавируса человечеству понадобится не менее пяти лет.
Самоизоляция из вынужденной необходимости превращается в полезную привычку. Эксперты прочат посткоронавирусному обществу кардинальные перемены во всех сферах жизни. Как человечество привыкает к новым правилам социального взаимодействия — в фотогалерее.
Крупнейшие американские предприятия начали закрываться в последние недели
Игрушки рассаживают за столы, тем самым помогая гостям быстро найти свободное и «правильное» место, а также сохранять безопасное расстояние с другими клиентами. Клиенты заведения такому нововведению только рады: плюшевые панды помогают быстро сориентироваться в ресторане и поднимают настроение.
Горнолыжный сезон на финском курорте Леви, который находится в 150 км севернее от полярного круга, обычно длится до мая. Но в этом году, несмотря на рекорд по количеству выпавшего снега, лыжи пришлось зачехлить еще в марте