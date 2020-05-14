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Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полетаПугающая пустота и новые реалии
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20:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 14 мая

Что ждет российских авиапассажиров после пандемии, как изменится режим работы школ и какие способы обмана используют мошенники в период самоизоляции.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 14.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 399 550+86 581
Скончалось299 333+4 686
Выздоровело1 570 083+48 042
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Почтальон Андреа Бунар плывет по одному из каналов в городе в Леде, Германия. С сегодняшнего дня Deutsche Post возобновила обслуживание региона Шпревальд после карантина | Источник: AP 2020

В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За последние сутки подтверждены 9 974 случая заболевания в 84 регионах, у 40,6% из них нет клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 252 245 случаев (+4,1%) заражения. За последние сутки в целом по РФ зарегистрировано 93 летальных исхода, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, из них 58 — в Москве. Всего в РФ умерли 2 305 человек. Выписаны за последние сутки в России 5 527 пациентов, из них 1 821 — в Москве. Общее число выписанных достигло 53 530.

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить. Темп прироста числа новых случаев заражения незначителен уже на протяжении 11 дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

С 15 мая в Москве начнется массовое бесплатное тестирование жителей на антитела к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, данные о тестировании станут основой для смягчения ограничительных мер в столице.

К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки. Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы.
Сергей Собянин
мэр Москвы (цитата по «РИА Новости»)

Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полета

Все снимки были сделаны с воздуха, что позволило увидеть мир с совершенно другой стороны. Могильщики в защитных костюмах в Бразилии, превратившийся в пустыню пляж во Франции, гигантская автомобильная очередь за едой в США, абсолютно пустынная магистраль в ОАЭ, «заброшенный» парк аттракционов в Японии и похожий на «город-призрак» Стамбул.

Стюардесс не вызывать, ремни не отстегивать

Росавиация подготовила проект поэтапного выхода авиатранспорта из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Авиапредприятиям предложили ознакомиться с документом и направить свои замечания по нему до 18 мая.

Классовое разделение: пандемия изменит работу школ в России

Изменится расписание занятий, разные классы не смогут общаться на переменах, массовые мероприятия будут запрещены — соответствующие рекомендации опубликовал Роспотребнадзор. Занятия физкультурой при этом надо по возможности переносить на свежий воздух, считают в ведомстве.

Эпидемия цинизма

МВД и Роспотребнадзор предупреждают: мошенники вовсю используют ситуацию с коронавирусом и придумывают новые схемы отъема денег у доверчивых граждан.

Дети в одной из школ Парижа. Власти Франции утверждают, что 86% дошкольных учреждений и начальных школ страны откроются на этой неделе | Источник: AP 2020

ВОЗ опасается за психическое здоровье людей из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ООН предупреждают, что пандемия наносит вред психическому здоровью людей, и призывают правительства разных стран уделить серьезное внимание психологической помощи. Кроме того, специалисты ВОЗ считают, что для полного контроля над распространением коронавируса человечеству понадобится не менее пяти лет.

Отдельные люди

Самоизоляция из вынужденной необходимости превращается в полезную привычку. Эксперты прочат посткоронавирусному обществу кардинальные перемены во всех сферах жизни. Как человечество привыкает к новым правилам социального взаимодействия — в фотогалерее.

В США мясо оказалось недоступным для простых американцев

Крупнейшие американские предприятия начали закрываться в последние недели из-за вспышки коронавируса среди работников. Дело в том, что основную массу их сотрудников составляют выходцы из семей с низкими доходами, мигранты, которые не могут позволить себе уйти на больничный или адекватную медпомощь. Из-за вспышки заболевания в США упали объемы переработки мяса, что отразилось на ассортименте обычных продуктовых магазинов, в которых начали пустеть полки.

Официант несет пиво через зал в Вене. В Австрии рестораны могут снова открыться при соблюдении определенных условиях с пятницы | Источник: AP 2020

В ресторане Бангкока используют плюшевых панд для дистанцирования

Игрушки рассаживают за столы, тем самым помогая гостям быстро найти свободное и «правильное» место, а также сохранять безопасное расстояние с другими клиентами. Клиенты заведения такому нововведению только рады: плюшевые панды помогают быстро сориентироваться в ресторане и поднимают настроение.

Как выживает лыжный курорт в пандемию?

Горнолыжный сезон на финском курорте Леви, который находится в 150 км севернее от полярного круга, обычно длится до мая. Но в этом году, несмотря на рекорд по количеству выпавшего снега, лыжи пришлось зачехлить еще в марте из-за коронавируса. Местные бизнесмены решили не отчаиваться и сберечь выпавший снег к следующему сезону. Они собрали его в кучи и накрыли специальным материалом, чтобы снег не растаял летом.

Туризм после пандемии коронавируса
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 14.05
Коронавирус COVID-19
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
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