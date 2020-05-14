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19:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Маска преткновения

Покупатели недовольны новыми правилами посещения магазинов.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 14.05
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Источник: РИА "Новости"


После введения обязательного режима ношения масок из-за эпидемии вируса СOVID-19 в ряде регионов России пользователи соцсетей устроили скандал на официальных страницах продуктовых ритейлеров. Так, покупатели обвинили сети «Перекресток» (входит в X5 Retail Group), «Азбука вкуса» и «Вкусвилл» в превышении полномочий из-за запрета в обслуживании граждан без средств индивидуальной защиты (СИЗ). В Минпромторге подчеркивают, что «магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар». А в «Азбуке вкуса» выяснили, что часть пользователей живет в регионах, где у сети даже нет магазинов.

На скандал в соцсетях обратил 14 мая внимание Telegram-канал «Беспощадный пиарщик». Один из пользователей, обращаясь к ритейлерам, пишет:

Вы не имеете ни морального, ни какого иного права не пускать в магазин своих же клиентов.

Некоторые комментаторы призывают в аккаунтах розничных компаний «остановить незаконное самоуправство» из-за запрета посещать магазин без масок и перчаток. Все опрошенные «Ъ» крупные сети заявили, что новые правила посещения магазинов связаны с рекомендацией Минпромторга от 11 мая.

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В документе говорится, что магазин обязан проинформировать посетителя о необходимости соблюдения обязательного ношения СИЗ в случае, если на территории субъекта РФ действует соответствующий режим; сеть должна организовать возможность приобретения этих средств при входе или на его территории.

В рекомендациях указано, что в случае несогласия посетителя исполнить требования ритейлер «вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения». Если перечисленные рекомендации будут выполнены представителем торговли, его не должны привлекать к ответственности за нарушения посетителей его магазинов, указывается документе министерства.

Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе, но силой надеть на покупателя маску сотрудник магазина не может и не должен.
Виктор Евтухов
замглавы Минпромторга

По его словам, в случае несогласия посетителя исполнять такие требования администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.

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«Если региональные власти запрещают допускать посетителей без маски или перчаток в условиях эпидемиологической опасности, ритейлер должен проинформировать потребителя об этой необходимости и дать ему возможность приобрести СИЗ», — говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. Иначе, продолжает он, ответственность наступает для самого ритейлера.

«В соответствии с ч. 1 ст. 1.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Таким образом, привлечению к административной ответственности подлежит лицо, совершившее административное правонарушение», — уточнил Евтухов.

То есть закон позволяет привлечь к ответственности и посетителей магазина, которые демонстративно откажутся использовать СИЗ, находясь в торговом зале.

Между тем «Вкусвилл» предлагает потребителям, которые отказываются надевать маски, пользоваться кассами самообслуживания.

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В пресс-службе сети «Лента» рассказывают, что не наделены полномочиями контролировать выполнение потребителями требований нормативных актов. При этом компания оставляет за собой право отказать в обслуживании покупателю без СИЗ, «если локальным актом на нас возложена такая обязанность», указывают там. В «Ашане» также настаивают на ношении масок в своих магазинах в регионах, где введен соответствующий режим.

Ранее сообщалось, что «Магнит» и «Дикси» с 12 мая разрешат доступ в торговые залы только посетителям в масках. В пресс-службе сети «Магнит» лишь обмолвились, что имеют право отказать в обслуживании покупателям без масок и перчаток в тех регионах, где введен обязательный режим их использования, не уточняя деталей. В сети «Дикси» «Ъ» не ответили.

«Азбука вкуса» информирует своих посетителей о необходимости носить средства индивидуальной защиты устно:

Полномочий на препятствование входу покупателя у нас нет… Если человек отказывается от использования маски и перчаток и настаивает на своем праве посещения магазина, сотрудникам не остается ничего, кроме как вызвать сотрудников полиции.

Аналогичный комментарий предоставили и в X5 Retail Group, добавив, что с жалобами на каждый конкретный магазин разбираются точечно. При этом в пресс-службе «Азбуки вкуса» обращают внимание, что при проверке комментариев служба поддержки ритейлера зафиксировала всплеск однотипных жалоб от аккаунтов с геометками из Краснодара и Сочи — региона, где магазинов у «Азбуки» нет.

Никита Щуренков

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