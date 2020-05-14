Маска преткновения

После введения обязательного режима ношения масок
На скандал в соцсетях обратил 14 мая внимание
Вы не имеете ни морального, ни какого иного права не пускать в магазин своих же клиентов.
Некоторые комментаторы призывают в аккаунтах розничных компаний «остановить незаконное самоуправство»
В документе говорится, что магазин обязан проинформировать посетителя о необходимости соблюдения обязательного ношения СИЗ в случае, если на территории субъекта РФ действует соответствующий режим; сеть должна организовать возможность приобретения этих средств при входе или на его территории.
В рекомендациях указано, что в случае несогласия посетителя исполнить требования ритейлер «вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения». Если перечисленные рекомендации будут выполнены представителем торговли, его не должны привлекать к ответственности за нарушения посетителей его магазинов, указывается документе министерства.
Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе, но силой надеть на покупателя маску сотрудник магазина не может и не должен.
По его словам, в случае несогласия посетителя исполнять такие требования администрация магазина, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.
«Если региональные власти запрещают допускать посетителей без маски или перчаток в условиях эпидемиологической опасности, ритейлер должен проинформировать потребителя об этой необходимости и дать ему возможность приобрести СИЗ», — говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. Иначе, продолжает он, ответственность наступает для самого ритейлера.
«В соответствии с ч. 1 ст. 1.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Таким образом, привлечению к административной ответственности подлежит лицо, совершившее административное правонарушение», — уточнил Евтухов.
Между тем «Вкусвилл» предлагает потребителям, которые отказываются надевать маски, пользоваться кассами самообслуживания.
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Ранее сообщалось, что «Магнит» и «Дикси» с 12 мая разрешат доступ в торговые залы только посетителям в масках. В
«Азбука вкуса» информирует своих посетителей о необходимости носить средства индивидуальной защиты устно:
Полномочий на препятствование входу покупателя у нас нет… Если человек отказывается от использования маски и перчаток и настаивает на своем праве посещения магазина, сотрудникам не остается ничего, кроме как вызвать сотрудников полиции.
Аналогичный комментарий предоставили и в X5 Retail Group, добавив, что с жалобами на каждый конкретный магазин разбираются точечно. При этом в
Никита Щуренков