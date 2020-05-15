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04:05 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Коронавирус в Китае не додушили

Заболел северо-восток страны.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:32 MSK, 15.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 438 371+95 102
Скончалось302 115+5 331
Выздоровело1 586 257+38 963
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

После введения новых ограничительных мер в китайском городе Ухане, где были зафиксированы новые случаи заражения COVID-19, власти КНР возобновили режим самоизоляции в Цзилине — втором по величине городе одноименной провинции на северо-востоке страны. Было также приостановлено транспортное сообщение с городом. По официальной версии, новые случаи заболевания в Цзилине стали результатом проникновения вируса из соседнего города Шуланя, что создает угрозу возникновения еще одного вирусного кластера на территории КНР. Дополнительную интригу вносит географическая близость провинции Цзилинь к Северной Корее, что уже породило версию о возможном проникновении вируса в Китай из КНДР.

После выявления новых случаев заражения коронавирусом в городе «нулевого пациента» Ухане, находящемся в центральной провинции Хубэй, сигналы тревоги поступают из северо-восточной провинции Цзилинь, граничащей с КНДР. Как заявили в среду в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, из семи зафиксированных накануне новых случаев инфицирования COVID-19 в Китае шесть приходятся на Цзилинь, второй по величине город одноименной провинции на северо-востоке, население которого составляет 4,5 млн человек.

Еще один случай выявлен в Шанхае, в то время как в Ухане, где в свое время был обнаружен «нулевой пациент», нового роста числа заболевших после неожиданной вспышки начала этой недели не происходит.
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Как следует из официального заявления властей провинции Цзилинь, случаи заражения не были привнесены из-за рубежа, а имеют исключительно местное происхождение. Выяснилось, что заболевшие контактировали с неким носителем COVID-19 из находящегося в той же провинции города Шуланя, где с 8 по 12 мая произошла своя вспышка пандемии. После того как в Шулане было выявлено 22 новых случая заболевания, местные власти еще в минувшее воскресенье были вынуждены вернуться к режиму самоизоляции.

Кроме того, в зоне риска оказался и город Шэньян в соседней с провинцией Цзилинь провинции Ляонин, где были зафиксированы бессимптомные случаи заражения. Население Шэньяна составляет 7,7 млн человек.

Таким образом, возникла реальная угроза превращения сразу двух провинций северо-востока Китая — Цзилинь и Ляонин — в «сообщающиеся сосуды» COVID-19 и возникновения нового кластера заражения коронавирусом на территории КНР за последние месяцы.
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В связи с этим, как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, по требованию действующего в городе Цзилинь оперативного штаба по борьбе с пандемией с шести часов утра 13 мая было приостановлено железнодорожное сообщение с другими провинциями: отменены исходящие рейсы, а проходящие через Цзилинь поезда теперь будут следовать без остановок. Приостановлено и автобусное сообщение, в связи с чем Цзилинь фактически оказался отрезанным от остального Китая. Как долго будут действовать эти новые ограничения, не сообщается.

При этом, как заявили в среду в городской мэрии, в целом вводимые в Цзилине меры по борьбе с пандемией будут аналогичны тем, которые действуют в зонах «высокого риска».

В связи с новыми ограничительными мерами жители города Цзилинь теперь смогут покинуть его пределы только после получения отрицательного теста на коронавирус или завершения периода нахождения на карантине. Помимо возвращения к режиму самоизоляции работающая в городе Национальная экспертная группа продолжит обследование нескольких тысяч лиц, которые могли иметь контакты с носителями коронавируса.

Возникновение нового кластера заражения коронавирусом на северо-востоке страны при неблагоприятном сценарии может радикально изменить всю эпидемическую ситуацию в КНР, учитывая то, что последние случаи заражения в Ухане китайские власти представляли сугубо локальной историей, которую нельзя считать репрезентативной для всего Китая.

При этом особую интригу в ситуацию вносит географическая близость провинции Цзилинь к Северной Корее.


Хотя официально в КНДР не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, закрытость страны, а также получаемая Пхеньяном помощь для борьбы с пандемией уже породили версию о том, что в Северной Корее могут быть свои инфицированные и она способна стать новым фактором дестабилизации эпидемической обстановки для Китая.

Сергей Строкань

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