Коронавирус в Китае не додушили

После введения новых ограничительных мер в китайском городе Ухане, где были зафиксированы новые случаи заражения COVID-19, власти КНР возобновили режим самоизоляции в Цзилине — втором по величине городе одноименной провинции на
После выявления новых случаев заражения коронавирусом в городе «нулевого пациента» Ухане, находящемся в центральной провинции Хубэй, сигналы тревоги поступают из
Как следует из официального заявления властей провинции Цзилинь, случаи заражения не были привнесены
Кроме того, в зоне риска оказался и город Шэньян в соседней с провинцией Цзилинь провинции Ляонин, где были зафиксированы бессимптомные случаи заражения. Население Шэньяна составляет 7,7 млн человек.
В связи с этим, как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, по требованию действующего в городе Цзилинь оперативного штаба по борьбе с пандемией с шести часов утра 13 мая было приостановлено железнодорожное сообщение с другими провинциями: отменены исходящие рейсы, а проходящие через Цзилинь поезда теперь будут следовать без остановок. Приостановлено и автобусное сообщение, в связи с чем Цзилинь фактически оказался отрезанным от остального Китая. Как долго будут действовать эти новые ограничения, не сообщается.
При этом, как заявили в среду в городской мэрии, в целом вводимые в Цзилине меры по борьбе с пандемией будут аналогичны тем, которые действуют в зонах «высокого риска».
В связи с новыми ограничительными мерами жители города Цзилинь теперь смогут покинуть его пределы только после получения отрицательного теста на коронавирус или завершения периода нахождения на карантине. Помимо возвращения к режиму самоизоляции работающая в городе Национальная экспертная группа продолжит обследование нескольких тысяч лиц, которые могли иметь контакты с носителями коронавируса.
Возникновение нового кластера заражения коронавирусом на
Хотя официально в КНДР не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, закрытость страны, а также получаемая Пхеньяном помощь для борьбы с пандемией уже породили версию о том, что в Северной Корее могут быть свои инфицированные и она способна стать новым фактором дестабилизации эпидемической обстановки для Китая.
Сергей Строкань