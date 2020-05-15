«Грустно и неприятно»: американцы схлестнулись из-за масок

Пандемия коронавирусной инфекции разделила США на два лагеря: пока одни считают, что носить маску нужно из уважения к людям, другие отказываются это делать, поскольку видят в этом посягательство на свои свободы. Конфликт выливается в оскорбления в адрес властей, стычки и даже перестрелку.
О том, как американцы не договорились по поводу масок — в материале «Газеты.Ru».
В одном из супермаркетов
Стычка произошла
Однако идя вдоль рядов с товарами, один из братьев вдруг развернулся и ударил охранника супермаркета, рухнув на пол вместе с ним. Завязалась потасовка — в результате один из сотрудников службы безопасности сломал руку, а зачинщики драки, не желавшие надевать маски в общественном месте, были задержаны.
Это не единственный инцидент в магазине, произошедший по причине нежелания покупателей прикрывать лицо, несмотря на требования работников. В начале мая в городе Флинт в штате Мичиган произошел трагический случай — был застрелен охранник одного из магазинов.
Защитные маски стали предметом дискуссии в США — настолько ожесточенной, что в городе Стиллуотер в штате Оклахома, власти, попытавшиеся было обязать жителей носить маски в общественных местах, вынуждены были изменить свое решение и придать ношению масок рекомендательный характер.
Это случилось после того, как под объявлением о введении масочного режима за три часа появилось огромное количество оскорблений в адрес властей, вплоть до угроз оружием. «Целью Стиллутера было позаботиться о безопасности жителей простым требованием прикрывать лицо, чтобы защитить других, — после этого было заявлено на сайте городской администрации. — Грустно и неприятно, что те, кто отказывается и угрожает, настолько зациклены на себе, что не желают элементарно проявить уважение и доброту к другим».
Требовать от людей надевать маски сложнее всего сотрудникам супермаркетов, которые с самого начала пандемии коронавирусной инфекции оказались одной из самых уязвимых категорий населения. В США им приходится ежедневно сталкиваться с покупателями, не желающими прикрывать лицо — даже там, где людей обязали носить маски в публичных местах.
Такие распоряжения выпустили, например, власти Мэриленда,
В основном, они выбирают все же первое. Так, представитель сети Wegmans рассказал CNN, что в его компании предпочитают сводить к минимуму «вероятность конфликтов в магазинах» и не будут «ставить сотрудников в положение, когда им придется отказывать во входе». В магазинах Stop & Shop сотрудники советуют покупателям «ускоряться с покупками и требуют надевать маску в следующий раз», как рассказал их представитель изданию. При этом если в небольших магазинах и сетях требование носить маску устанавливают самостоятельно, то в крупных рассчитывают на инициативу властей штатов, которые заставят жителей прикрывать лицо.
«Будет гораздо сложнее навязать это требование в тех частях страны, где это не обязательно», — рассказал CNN представитель Walmart. Он добавил, что компания хотела бы «избежать ситуаций, которые могут спровоцировать столкновение».
Впрочем, не везде сами представители властей поддерживают идею, что носить защитные средства — обязательно. Так, например, Нино Витале, член Республиканской партии из штата Огайо, из палаты представителей конгресса США, в начале мая заявил, что не будет носить маску, потому что это проявление неуважения к богу. «Мы величайшая нация на Земле, основанная на