Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Полыхающий небоскреб в ОАЭ сняли на видео По словам очевидцев, возгорание началось на первом уровне. Пламя быстро охватило все жилое здание
Фоторепортажи
49Лучшие снимки весны вдыхают в мир новую жизнь
16Салют раскрасил небо Москвы
12:25 (мск)

6 мифов о гаджетах, которыми мы пользуемся каждый день

Зачастую мы используем современную технику неправильно из-за того, что верим в сложившиеся стереотипы. Время развенчать главные мифы о смартфонах, наушниках, умных колонках и других устройствах!

Смартфоны нужно разряжать до 0%

Источник: @steve_j

Совет разряжать телефон «в ноль» остался с тех пор, когда в массовом обиходе были никелевые аккумуляторы. Они обладали «эффектом памяти» — потерей емкости в том случае, если аккумулятор не был разряжен полностью, а новый цикл зарядки уже начался. Для современных литий-ионных аккумуляторов это уже неактуально. Более того, разрядка до 0% уменьшает их срок жизни, ведь они имеют ограниченное количество циклов перезарядки. Поэтому лучший вариант — подключать смартфон к розетке в течение дня, не давая его батарее полностью сесть.

Чем больше мегапикселей в камере, тем лучше снимки

Источник: @imansyahmp

Количество мегапикселей — один из факторов, влияющих на качество снимков, но он не единственный и даже не основной.

Покупка камеры с большим числом мегапикселей не гарантирует отличных снимков, если при ее выборе вы не учитывали другие аспекты.

Так, четкость фотографий зависит от многих характеристик камеры — размера матрицы и диафрагмы, материала линз, функциональности процессора и т. п. Например, в камерах современных смартфонов приблизительно одинаковое число мегапикселей, но устройство, где их меньше, вполне может снимать лучше за счет более совершенного алгоритма обработки изображения.

Постоянное ношение смарт-часов опасно, так как они выделяют излучение

Источник: @maxwellridgeway

Об этих относительно новых устройствах ходит множество мифов — например, о том, что от них исходит опасное для человека излучение. Сторонники этой теории считают, что постоянное ношение смарт-часов может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Однако никаких исследований, говорящих о вреде подобных гаджетов, нет. Напротив, с медицинской точки зрения эти приспособления полезны, так как они помогают стимулировать активность владельца, следят за его сердечным ритмом, давлением и уровнем сахара.

Умные колонки умеют только включать музыку и рассказывать погоду

На самом деле, умные колонки обладают широким функционалом, позволяющим настраивать их под себя. Интеграция с различными сервисами помогает им стать незаменимыми помощниками, а не просто гаджетами, которые включают песни и зачитывают прогноз погоды. Например, уже сейчас с их помощью можно слушать новости, заказывать еду, управлять умным домом, слушать аудиокниги и даже звонить.

Так, Капсула от Mail.ru Group пока единственная умная колонка с онлайн-звонками — она может позвонить любому из ваших друзей ВКонтакте.

Благодаря глубокой интеграции с этой соцсетью Капсула составит плейлисты для вас и ваших близких, включит аудиозаписи друзей и порекомендует новую музыку. Она поможет занять детей полезными играми в течение дня, а на ночь расскажет им сказки. Бонусом станет дружелюбный голосовой помощник Маруся, который поддержит разговор на любую тему. Узнать больше о возможностях Капсулы можно на ее официальном сайте.

Чем выше разрешение экрана планшета, тем лучше изображение

Источник: @linkedinsalesnavigator

Еще недавно многие производители гаджетов соперничали за самое высокое разрешение экрана на своих устройствах. Считалось, что максимально большое число пикселей — это показатель качества дисплея и планшета в целом. Но человеческий глаз перестает замечать разницу в изображении, когда количество пикселей на дюйм превышает 300, поэтому гнаться за разрешением в 8K бессмысленно. Более того, чересчур высокая плотность пикселей создает нагрузку на процессор и отрицательно сказывается на производительности устройства.

Регулярное прослушивание музыки в наушниках приводит к потере слуха

Источник: @neonbrand

По данным ВОЗ, проблемы со слухом действительно могут возникать, когда звуковое давление превышает 85 дБ более восьми часов.

Но для большинства людей комфортная громкость звука при прослушивании музыки ниже этого значения, а значит, не представляет опасности.

Конечно, все мы иногда повышаем громкость — например, чтобы услышать песню при шуме метро, звуковое давление которого составляет около 100 дБ. Но это происходит не так часто и длится не так долго, чтобы нанести серьезный ущерб слуху.

В России выявили 10 598 новых случаев коронавируса
В России впервые выявлен повторный случай COVID-19
Россиянам предлагают землю под огороды
Бизнесмена Быкова обвинили в организации двойного убийства
Советский андеграунд: что творилось в московском метро (фото)
Назван возможный источник новых коронавирусов
Данные российских автовладельцев оказались в открытом доступе
Здоровье
Как сдать кровь на антитела и стать донором плазмы для больных COVID-19: теория и личный опыт Что можно сделать, чтобы помочь больным коронавирусной инфекцией, и кто подходит на роль донора.
Hi-Tech
Обнаружен самый большой и горячий вулкан в мире Изначально ученые считали, что он в три раза меньше своих реальных размеров
Авто
Реформу техосмотра отложили на год Меры, направленные на борьбу с продажей диагностических карт, коснутся многих россиян
Кино
Секс-символ советского кино: Светлане Светличной — 80 Самая эффектная и элегантная актриса советского кинематографа принимает поздравления с юбилеем
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Психологи назвали 10 привычек, разрушающих семьи 10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Леди
Чем сегодня занимается 80-летняя Светлана Светличная 15 мая исполняется 80 лет актрисе Светлане Светличной.
Новости партнеров
Как обновление Конституции сохранит все новые мощности медицины для людей
Новые меры поддержки детей станут постоянными после обновления Конституции
Обновление Конституции подготовит страну к будущим угрозам здоровью
Президент России: меры поддержки нужны не когда-то потом, а точно в срок
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь