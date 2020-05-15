12:25 (мск)
6 мифов о гаджетах, которыми мы пользуемся каждый день
Зачастую мы используем современную технику неправильно
Совет разряжать телефон «в ноль» остался с тех пор, когда в массовом обиходе были никелевые аккумуляторы. Они обладали «эффектом памяти» — потерей емкости в том случае, если аккумулятор не был разряжен полностью, а новый цикл зарядки уже начался. Для современных
Количество мегапикселей — один из факторов, влияющих на качество снимков, но он не единственный и даже не основной.
Так, четкость фотографий зависит от многих характеристик камеры — размера матрицы и диафрагмы, материала линз, функциональности процессора
Об этих относительно новых устройствах ходит множество мифов — например, о том, что от них исходит опасное для человека излучение. Сторонники этой теории считают, что постоянное ношение
На самом деле, умные колонки обладают широким функционалом, позволяющим настраивать их под себя. Интеграция с различными сервисами помогает им стать незаменимыми помощниками, а не просто гаджетами, которые включают песни и зачитывают прогноз погоды. Например, уже сейчас с их помощью можно слушать новости, заказывать еду, управлять умным домом, слушать аудиокниги и даже звонить.
Благодаря глубокой интеграции с этой соцсетью Капсула составит плейлисты для вас и ваших близких, включит аудиозаписи друзей и порекомендует новую музыку. Она поможет занять детей полезными играми в течение дня, а на ночь расскажет им сказки. Бонусом станет дружелюбный голосовой помощник Маруся, который поддержит разговор на любую тему. Узнать больше о возможностях Капсулы можно на ее официальном сайте.
Еще недавно многие производители гаджетов соперничали за самое высокое разрешение экрана на своих устройствах. Считалось, что максимально большое число пикселей — это показатель качества дисплея и планшета в целом. Но человеческий глаз перестает замечать разницу в изображении, когда количество пикселей на дюйм превышает 300, поэтому гнаться за разрешением в 8K бессмысленно. Более того, чересчур высокая плотность пикселей создает нагрузку на процессор и отрицательно сказывается на производительности устройства.
По данным ВОЗ, проблемы со слухом действительно могут возникать, когда звуковое давление превышает 85 дБ более восьми часов.
Конечно, все мы иногда повышаем громкость — например, чтобы услышать песню при шуме метро, звуковое давление которого составляет около 100 дБ. Но это происходит не так часто и длится не так долго, чтобы нанести серьезный ущерб слуху.