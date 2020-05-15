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14:32 (мск), источник: ТАСС

Актриса Светлана Светличная отмечает юбилей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная, которой в пятницу исполнится 80 лет, не планирует отмечать юбилей, поскольку праздник у нее был еще до начала пандемии коронавируса. Об этом актриса рассказала в интервью ТАСС накануне дня рождения.

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фотографий
6
фотографий

«Думаю, что особо отмечать не буду. У меня до этого был [праздник], когда не было еще этой гадости. Я уже нагулялась», — рассказала Светличная. При этом она отметила, что все же сходила в магазин за шампанским.

Как рассказала ТАСС Светличная, ее творческие начинания всегда поддерживала мама, которую часто сравнивали с Любовью Орловой. «Мама была очень способная, она была особенная, может, даже и лучше Любови Орловой. Она была очень женственная, умела владеть голосом и передала это мне. Потом, когда я стала студенткой ВГИКа, Михаил Ильич Ромм (мастер курса, на котором училась артистка — прим. ТАСС) говорил: “Учитесь так слушать и так отвечать, как Светлана Светличная”. Думаю, мы с мамой правильно решили, чтобы я стала артисткой», — поделилась актриса.

Светличная отметила важность классического материала, например, за исполнение монолога Татьяны Лариной она удостоилась Золотой медали имени А. С. Пушкина. Актриса призналась, что всегда хотела сыграть Анну Каренину, но этого так и не произошло.

Среди любимых фильмов со своим участием она отметила, в частности, «Героя нашего времени» Станислава Ростоцкого, «Им покоряется небо» и «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой. «Я люблю мою Габи (героиня “Семнадцати мгновений весны” — прим. ТАСС) и думаю, что это одна из самых лучших ролей. Партнеры были потрясающие, у Татьяны Михайловны я могла бы сделать еще больше. Мы были созданы для этой картины — Штирлиц (Вячеслав Тихонов — прим. ТАСС) и Габи», — сказала собеседница агентства.

Знаменитая сцена с раздеванием в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» привлекла особое внимание к Светлане Светличной, причем некоторые критиковали актрису за такую откровенность.

Она отметила, что в юном возрасте такие роли хочется сыграть, но подчеркнула, что на площадке ей очень помог Юрий Никулин.

«Видно, от зависти кто-то говорил плохое. “Бриллиантовую руку” даже космонавты в небе смотрели. Моя Анна в “Бриллиантовой руке” не пошлая, а сейчас все какие-то пошлые. Я знаю, что я, конечно, не героиня таких ролей, но она у меня получилась. Мы с Никулиным все сделали, все ужимки, от которых хохочут зрители. И Андрей Миронов, конечно. Я тогда думала, что он уже великий, а я еще никто, и вот с великим мне довелось играть», — заключила артистка.

О Светлане Светличной.

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года. Она окончила ВГИК, мастером ее курса был известный советский режиссер и сценарист Михаил Ромм. Первое появление молодой артистки в кино состоялось в 1959 году в картине «Колыбельная» Михаила Калика, два года спустя она получила одну из главных ролей в фильме «Им покоряется небо» Татьяны Лиозновой. Позднее она вновь появилась в многосерийной военной драме режиссера «Семнадцать мгновений весны», исполнив влюбленную в Штирлица машинистку Габи.

Особую известность Светличной принесла роль в комедии «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая: знаменитая сцена с раздеванием закрепила за актрисой статус секс-символа советского кино. Также артистка сыграла в картинах «Герой нашего времени» Станислава Ростоцкого, «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина и других.

В 1974 году ей присвоили звание Заслуженной артистки РСФСР за заслуги в области советского киноискусства.

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