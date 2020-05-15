06:46 (мск), источник: Известия
Потянули к земле: в регионах людям предлагают воспользоваться участками под огороды
Их готовы выделять бесплатно, но в большинстве случаев желающих просто не оказывается даже среди сельских жителей.
На фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, власти на региональном и муниципальном уровнях начали предлагать гражданам бесплатно использовать земли сельхозназначения под собственные огороды. С такими предложениями уже выступили в Костромской области, Татарстане и Тверской области. В Костромской области, где инициатива прозвучала на региональном уровне, выделили больше всех — сразу около 2 тыс. га. На текущей неделе там отчитались о первых получателях. Но в большинстве случаев, как выяснилось, воспользоваться предложениями жители не спешат. Почему бесплатная земля остается невостребованной и можно ли это изменить — в материале «Известий».
О том, что в Костромской области заинтересованным жителям бесплатно выделят земельные участки под посадку овощей, стало известно в конце апреля: с инициативой выступил глава региона.
«По требованию губернатора Сергея Ситникова муниципальные образования формируют земельные участки для сезонного выращивания жителями региона картофеля и овощей. Данный механизм разработан в качестве дополнительной меры поддержки граждан области, оказавшихся в тяжелой экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса», — говорилось в сообщении, опубликованном на портале государственных органов Костромской области.
По задумке, жители области, нуждающиеся в дополнительной земле для выращивания картофеля и овощей, могут обратиться в органы местного самоуправления с просьбой предоставить участок во временное пользование.
По словам чиновников, обратиться с просьбой о предоставлении участка могут жители области вне зависимости от уровня достатка.
Всего, как следует из документа, опубликованного на официальном государственном портале Костромской области, участки предоставляются в 17 из 24 районов. Подать заявки можно будет до 25 мая.
Сформировать участки и определить порядок их оформления муниципальные власти должны были к началу мая. Посмотреть информацию о земле, которую можно взять во временное пользование, можно на сайтах районных администраций.
Насколько она должна быть готова к проведению сельскохозяйственных работ, не оговаривается, но уточняется, что в некоторых случаях помощь в ее распашке по договоренности с администрациями могут оказать местные сельскохозяйственные предприятия. Они же выделяют неиспользуемые земли из своих фондов.
— Только в Костромском районе для граждан сформированы земельные участки площадью 400 га. По большому счету для обеспечения семьи картофелем нужно 2−4, максимум шесть соток земли. Но если кто хочет, могут взять и 10 соток, земли предостаточно.
Тогда же местные чиновники отчитались о предоставлении во временное пользование земли первым шести заявителям — все они получат участки в одной из деревень Костромского района.
Как рассказала глава Караваевского сельского поселения Елена Шилова, земля будет подготовлена для посадок благодаря сотрудничеству поселения с сельскохозяйственной академией и местными предприятиями.
— И очень быстро нашлись желающие посадить картофель. Я думаю, что люди не разучились работать на земле и это, конечно, будет востребовано. Потому что это всё равно свой продукт, выращенный своими руками. Это хорошее подспорье, практически на всю зиму можно обеспечить семью картофелем, — сказала она.
Там также уточнили, что земля на предлагаемых участках находится в разной степени готовности, но есть и такие, где начинать посадки можно будет сразу. Претендовать на получение земли при этом могут только жители конкретного района.
Еще раньше с предложением взять землю во временное пользование власти обратились к жителям Мамадышского района Татарстана, одного из самых крупных на территории республики.
«Такая мера предпринимается в том числе и по просьбе самих жителей района, которые заявили, что в сложившихся условиях хотели бы заняться огородничеством и иметь дополнительные источники дохода», — говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Мамадышского муниципального района 23 апреля.
Всего под эти цели было выделено около 20 га земли, которая находится в муниципальной собственности, как подчеркивали в администрации, из самого Мамадыша туда ходит городской автобус — это заброшенные с советских времен огороды.
Первоначально в администрации рассказали, что принимать заявки будут до 5 мая, а к 9 мая пообещали распахать землю, чтобы подготовить ее к посадкам.
Предложение было рассчитано на жителей района, не имеющих собственных огородов. Большая часть людей там живет в частном секторе, но еще есть около 120 многоквартирных домов — речь прежде всего шла об их жителях. На одного человека планировалось выделять примерно по 10 соток. В среду, 13 мая, «Известиям» в администрации пояснили, что обращений в итоге «было не так много».
— Мы, в
С похожей инициативой накануне майских праздников выступила и администрация сельского поселения Каблуково в Тверской области.
— Мы сформировали участок площадью 1 га (пока) в Савватьево и готовы его предоставить желающим для организации своего огорода. По 6−8 соток. Помощь с распашкой и семенами гарантируем, — написал глава сельского поселения Георгий Четверкин в группе поселения в Facebook.
Предложение было адресовано не только местным жителям, но и всем желающим, в том числе и москвичам — сельское поселение расположено почти на границе с Московской областью. Но и там желающих к середине мая набралось немного. Заявления на получение земли в собственность написали четыре человека: двое местных жителей и двое из Твери, рассказал Георгий Четверкин «Известиям».
В ближайшее время такая мера вряд ли будет востребована, указывает в разговоре с «Известиями» директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова. Сказывается и действующий режим самоизоляции, во время которого многие просто не понимают, как им добраться до участка и как его возделывать, а также отсутствие реальной возможности сделать это у тех, на кого такие меры рассчитаны в первую очередь.
— Средний класс возделывать землю не поедет — дефицита продуктов нет, поэтому если у человека есть такая возможность, ему проще будет заработать, чтобы эти овощи купить.
Теоретически огороды могут помочь тем, кто уже сейчас пострадал от экономических последствий пандемии и действительно нуждается. Но не в краткосрочной перспективе — урожая еще нужно будет дождаться, а ресурсов на то, чтобы ее возделать, чтобы этот участок минимально обустроить, у них скорее всего нет.
Инициатива с раздачей земли не может иметь широкого спроса, поскольку у большинства жителей страны, особенно на сельских территориях, и так есть собственные участки, полагает директор
— У нас в стране почти все семьи имеют дачные, садовые и приусадебные участки. В крайнем случае они есть у родителей молодых семей. За гражданами закреплено в виде участков для личного подсобного хозяйства более 13 млн га. На этих участках в 2019 году было выращено более 28% сельскохозяйственной продукции страны. Многие продолжают кормиться со своего огорода или дачного участка. Доля собственной продукции в пищевом рационе семей по картофелю — в среднем около 44%, по овощам — 28%, по ягодам, фруктам — 13%. Сельские же жители на 69% едят «свой» картофель, на 49% — «свои» овощи, — рассказывает она.
По данным сельскохозяйственной переписи, из предоставленных гражданам 13 млн га к середине 2010-х не использовалось около 1,5 млн га — и вероятнее всего, именно о них люди прежде всего вспомнят в трудной ситуации. В то же время, считает собеседница издания, опыт пандемии показал ценность наличия собственной земли — не только в качестве поддержки в условиях экономического кризиса, но и в качестве «запасного аэродрома» в условиях самоизоляции.
В Костромской области, где участки предлагают строго на сезон, как писали местные СМИ, недоверие у людей вызвал этот короткий срок — они указывали, что за один сезон больше усилий уйдет на возделывание земли, которую затем придется отдавать.
«А прежде чем пахать, корчевать нужно. Ни один нормальный предприниматель не даст поля, которые возделывает, под этот бред», — написал один из пользователей в социальной сети местного издания.
Но если в Костромской области вопрос с собственностью оговорен четко — она на землю не оформляется — то в Татарстане его пока оставляют открытым. Формально сейчас участки передаются временно, но если окажется, что люди хотят продолжать, районные власти готовы подумать над вариантами. Там не исключают, что после того, как первые пять участников начнут работать на своих участках, будет и вторая волна обращений — «люди просто увидят, что земля действительно есть».
Хотя для тех, кто о своем огороде думает всерьез, такое предложение скорее служит лишним стимулом к тому, чтобы в итоге купить собственный участок и вкладываться уже в него, полагают в администрации Мамадышского района.
— По крайней мере, из тех, кто обращался к нам вначале, многих мы потом обзванивали повторно, и они говорили, что просто в итоге купили себе землю или дом, — объясняют в администрации.
В качестве оперативной меры поддержки пострадавшим категориям намного более действенной сейчас может стать выдача продуктовых наборов или талонов на продукты. С другой стороны, подчеркивает Евгения Серова, раздача земли может оказаться актуальной в среднесрочной перспективе — на фоне реколонизации сельских территорий, которая, вероятнее всего, последует за пандемией.
Такие меры могут стать дополнительным стимулом для представителей среднего класса, постепенно расселяющихся из оказавшихся недостаточно безопасными мегаполисов, и ориентироваться, по мнению эксперта, в этом случае лучше именно на эту группу.