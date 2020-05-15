07:56 (мск), источник: Известия
Снова при параде: авиационную часть празднования Дня Победы повторят
Самолёты и вертолёты пролетят не только над Москвой, но и над другими городами.
В этом году решено повторить воздушную часть парада Победы. Одновременно пройдут и его наземная составляющая, и шествие «Бессмертного полка», которые не состоялись 9 мая. Дата проведения пока не определена, как и количество городов, которые задействуют в мероприятии. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, организовать парад еще раз не составит труда, а участие в нем самолетов и вертолетов сделает перенесенное празднование Дня Победы полноценным.
Россияне увидят воздушную часть парады Победы повторно. Принципиальное решение об этом уже принято, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Он не станет точной копией состоявшегося 9 мая. Пересмотрят и состав участников, и схемы пролета авиации.
Точная дата проведения торжественного мероприятия пока не определена. Решение примут в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране.
— Если парад делать, то полноценно. 9 мая был воздушный пролет над Москвой в честь Дня Победы. А парад есть парад, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Это не самая сложная задача для авиации — организовать воздушное движение. Все лётчики у нас сейчас имеют большой налет и хорошие навыки. Пилотажные группы подготовлены. Так что никаких проблем возникнуть не должно. Сейчас не те времена, когда исправную технику собирали со всей страны.
До последнего находилась под угрозой отмены в этом году воздушная часть парада и в Москве. По данным «Известий»,
После начала пандемии коронавируса власти рассматривали различные варианты проведения юбилейного Парада Победы. Изначально в нынешнем году планировалась обширная наземная часть. В начале апреля ещё изучались варианты проведения парада без зрителей на трибунах. Войсковые расчеты успели начать тренировки.
О решении
— В настоящем параде всегда было две части — воздушная и наземная, — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО
Значит, когда его будут проводить, в нем примет участие и авиация, если позволят погодные условия. Сложностей не будет, экипажам понадобится пара тренировок.
Нужно, чтобы они слетались в боевых порядках, на этих интервалах и дистанциях, отработали в группах. Скорее всего, задействуют те же экипажи, которые участвовали в параде 9 мая. Им будет проще подготовиться.
В числе возможных дат проведения полномасштабных празднований в честь 75-летия Победы называли 22 июня — День памяти и скорби. Еще один вариант — 24 июня, в этот день в 1945 году состоялся первый Парад победы в Москве. Не исключалось также празднование 3 сентября. На этот день теперь приходится официальное окончание Второй мировой войны — соответствующий закон в конце апреля подписал президент Владимир Путин.
Парад 9 мая 2020 года стал уникальным.
Главный и самый представительный воздушный смотр состоялся 9 мая над Москвой. Для пролета над столицей выбрали 75 единиц техники: 20 вертолетов и 55 самолетов. Впервые в нём участвовали сразу четыре МиГ-31К с подвешенными под ними гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые только начинают поступать на вооружение.
Первоначально, по словам министра обороны Сергея Шойгу, воздушная часть над Москвой планировалась еще более представительной. В ней должны было участвовать рекордное число самолетов и вертолетов — 150. Такие планы были озвучены еще до начала пандемии коронавируса.
Второй по численности авиации парад 9 мая провели в
Торжества прошли и на зарубежных российских авиабазах. Крупнейший воздушный показ провели в Сирии, подняв в небо 30 самолетов и вертолетов. В их числе были истребители Су-35, ударные Су-24М и Су-34,