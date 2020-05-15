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07:56 (мск), источник: Известия

Снова при параде: авиационную часть празднования Дня Победы повторят

Самолёты и вертолёты пролетят не только над Москвой, но и над другими городами.

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22
фотографии
22
фотографии

В этом году решено повторить воздушную часть парада Победы. Одновременно пройдут и его наземная составляющая, и шествие «Бессмертного полка», которые не состоялись 9 мая. Дата проведения пока не определена, как и количество городов, которые задействуют в мероприятии. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, организовать парад еще раз не составит труда, а участие в нем самолетов и вертолетов сделает перенесенное празднование Дня Победы полноценным.

Повтор, но не копия

Россияне увидят воздушную часть парады Победы повторно. Принципиальное решение об этом уже принято, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Он не станет точной копией состоявшегося 9 мая. Пересмотрят и состав участников, и схемы пролета авиации.

Точная дата проведения торжественного мероприятия пока не определена. Решение примут в зависимости от эпидемиологической обстановки в стране.

Обсуждается и список городов-участников. Есть вероятность, что в этот раз их будет меньше, чем 9 мая. Авиационную часть могут повторить только в тех городах, где будет проводиться и наземная составляющая.
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— Если парад делать, то полноценно. 9 мая был воздушный пролет над Москвой в честь Дня Победы. А парад есть парад, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Это не самая сложная задача для авиации — организовать воздушное движение. Все лётчики у нас сейчас имеют большой налет и хорошие навыки. Пилотажные группы подготовлены. Так что никаких проблем возникнуть не должно. Сейчас не те времена, когда исправную технику собирали со всей страны.

До последнего находилась под угрозой отмены в этом году воздушная часть парада и в Москве. По данным «Известий», из-за сложных метеоусловий окончательное решение о вылете авиации было принято перед самым началом показа.

Отложенное торжество

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После начала пандемии коронавируса власти рассматривали различные варианты проведения юбилейного Парада Победы. Изначально в нынешнем году планировалась обширная наземная часть. В начале апреля ещё изучались варианты проведения парада без зрителей на трибунах. Войсковые расчеты успели начать тренировки.

О решении все-таки перенести традиционный парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 16 апреля сообщил Владимир Путин. Президент пообещал провести все запланированные мероприятия позже. Под отмену попала и воздушная часть парада, но уже 28 апреля глава государства объявил, что она всё-таки состоится.

— В настоящем параде всегда было две части — воздушная и наземная, — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Просто сейчас условия не позволили провести это торжественное мероприятие полноценно. Окончательное решение всегда принимает верховный главнокомандующий. Президент решил перенести парад.

Значит, когда его будут проводить, в нем примет участие и авиация, если позволят погодные условия. Сложностей не будет, экипажам понадобится пара тренировок.
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Нужно, чтобы они слетались в боевых порядках, на этих интервалах и дистанциях, отработали в группах. Скорее всего, задействуют те же экипажи, которые участвовали в параде 9 мая. Им будет проще подготовиться.

В числе возможных дат проведения полномасштабных празднований в честь 75-летия Победы называли 22 июня — День памяти и скорби. Еще один вариант — 24 июня, в этот день в 1945 году состоялся первый Парад победы в Москве. Не исключалось также празднование 3 сентября. На этот день теперь приходится официальное окончание Второй мировой войны — соответствующий закон в конце апреля подписал президент Владимир Путин.

Впервые за 75 лет

Парад 9 мая 2020 года стал уникальным. Из-за пандемии коронавируса он впервые проходил только в воздухе, без наземной части. При этом по географическому охвату и количеству задействованной боевой техники мероприятие стало самым масштабным в истории современной России.

По данным Министерства обороны, авиапарад прошел в 51 городе, включая четыре зарубежных. К участию в мероприятиях в общей сложности привлекли более 600 самолетов и вертолетов.
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Главный и самый представительный воздушный смотр состоялся 9 мая над Москвой. Для пролета над столицей выбрали 75 единиц техники: 20 вертолетов и 55 самолетов. Впервые в нём участвовали сразу четыре МиГ-31К с подвешенными под ними гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые только начинают поступать на вооружение.

Первоначально, по словам министра обороны Сергея Шойгу, воздушная часть над Москвой планировалась еще более представительной. В ней должны было участвовать рекордное число самолетов и вертолетов — 150. Такие планы были озвучены еще до начала пандемии коронавируса.

Второй по численности авиации парад 9 мая провели в Ростове-на-Дону, над которым пролетели более 40 единиц техники. По 30 самолетов и вертолётов поднялись в небо над Санкт-Петербургом и Хабаровском. В остальных городах количество задействованной техники было меньше.

Торжества прошли и на зарубежных российских авиабазах. Крупнейший воздушный показ провели в Сирии, подняв в небо 30 самолетов и вертолетов. В их числе были истребители Су-35, ударные Су-24М и Су-34, военно-транспортные Ан-30 и Ан-72. Украшением показа стал совместный пролет пары бомбардировщиков вместе с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. На кадрах, предоставленных Минобороны, видно, что на многих боевых машинах было подвешено авиационное вооружение.

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