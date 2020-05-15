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08:44 (мск), источник: РИА Новости

Роскачество обнаружило в пельменях кишечную палочку

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Роскачество по итогам повторного тестирования пельменей семи торговых марок обнаружило во всей продукции кишечную палочку, говорится в сообщении организации.

Источник: РИА Новости

«В прошлом году из семи исследованных торговых марок рейтинг Роскачества был обнулен только у одной из-за обнаруженных в продукте антибиотиков и превышения по количеству микроорганизмов. В этом году ситуация обстоит гораздо хуже — сейчас нарушения были выявлены во всех семи торговых марках, отправленных на переисследование», — сообщается в пресс-релизе.

Эксперты обнаружили во всех товарах кишечную палочку, а еще в одной — также и сальмонеллу, говорится в сообщении. Кроме того, в ходе тестирования в пельменях двух торговых марок оказалось меньше, чем нужно, белка, то есть выявлено несоответствие заявленной в маркировке информации.

Чтобы обезопасить себя от возможного отравления, при приготовлении пельменей необходимо варить их не менее 10 минут, напоминает Роскачество.

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