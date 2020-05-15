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12:08 (мск), источник: Life.ru

В Приморье медведи «станцевали» на камеру и попытались стереть запись — видео

В объектив фотоловушки попал также «улыбающийся» тигр.

Семейство бурых медведей попало в объективы фотоловушки, установленной в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье.

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Медвежата чесали спины о дерево, исполняя своеобразный танец, а их мать в это время ходила рядом. Как уточнили в пресс-службе нацпарка, таким образом косолапые исследуют территорию и оставляют метки.

Через несколько минут животные заметили снимающую их фотоловушку и попытались «удалить» запись. Они пару раз ударили технику лапой, а также применили зубы.

Камера продолжила работу, пусть и немного в другом ракурсе. Ей также удалось заснять тигра, который с «улыбающейся» гримасой, похожей на флемен, изучал местные запахи, сказано в сообщении.

Кроме того, в объектив фотоловушки попадали части тел других животных и рисунок пятен леопарда, что необходимо для идентификации особи.

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