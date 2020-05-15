12:08 (мск), источник: Life.ru
В Приморье медведи «станцевали» на камеру и попытались стереть запись — видео
В объектив фотоловушки попал также «улыбающийся» тигр.
Семейство бурых медведей попало в объективы фотоловушки, установленной в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье.
Медвежата чесали спины о дерево, исполняя своеобразный танец, а их мать в это время ходила рядом. Как уточнили в
Через несколько минут животные заметили снимающую их фотоловушку и попытались «удалить» запись. Они пару раз ударили технику лапой, а также применили зубы.
Камера продолжила работу, пусть и немного в другом ракурсе. Ей также удалось заснять тигра, который с «улыбающейся» гримасой, похожей на флемен, изучал местные запахи, сказано в сообщении.
Кроме того, в объектив фотоловушки попадали части тел других животных и рисунок пятен леопарда, что необходимо для идентификации особи.