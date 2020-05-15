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09:58 (мск), источник: Lenta.Ru

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз. Об этом рассказала главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова, передает РИА Новости.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 15.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 444 670+96 362
Скончалось302 493+5 261
Выздоровело1 588 858+37 801
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Источник: РИА "Новости"

По словам медика, пациентку выписали из больницы 21 апреля после двух отрицательных тестов. Через 16 дней у нее появились симптомы ОРВИ, анализ показал наличие коронавирусной инфекции. «Теперь у нас вопросы — то ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции, который у нее был», — добавила Сымбелова.

Это первый случай повторного заражения вирусом в России. 2 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в стране нет дважды заразившихся.

Согласно выводам южнокорейских ученых, повторно инфицированные коронавирусом не представляют угрозы для окружающих, потому что не заразны. По мнению медиков, результаты таких тестов были ложноположительными из-за остатка частиц SARS-CoV-2. По данным на 6 мая, в Южной Корее зафиксировано 350 случаев вновь заразившихся.

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Источник:©Аргументы и факты
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