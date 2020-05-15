В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

По словам медика, пациентку выписали из больницы 21 апреля после двух отрицательных тестов. Через 16 дней у нее появились симптомы ОРВИ, анализ показал наличие коронавирусной инфекции. «Теперь у нас вопросы — то ли это повторное заражение, то ли рецидив инфекции, который у нее был», — добавила Сымбелова.
Это первый случай повторного заражения вирусом в России. 2 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в стране нет дважды заразившихся.
Согласно выводам южнокорейских ученых, повторно инфицированные коронавирусом не представляют угрозы для окружающих, потому что не заразны. По мнению медиков, результаты таких тестов были ложноположительными из-за остатка частиц SARS-CoV-2. По данным на 6 мая, в Южной Корее зафиксировано 350 случаев вновь заразившихся.