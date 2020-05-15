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12:58 (мск), источник: ТАСС

«Бессмертный полк» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» набрал более 11 млн просмотров

Также в соцсетях состоялся киномарафон документальных фильмов о войне.

Источник: Бессмертный полк онлайн

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Онлайн-шествие «Бессмертного полка» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» посмотрели более 11 млн раз. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Mail.ru Group.

«В честь Дня Победы Mail.ru Group совместно с “Бессмертным полком” провела онлайн-шествие в социальных сетях. С момента запуска приложения “Бессмертный полк онлайн” в “Одноклассниках” его посетили 3,5 млн человек, из них 600 тыс. опубликовали более 1 млн карточек с данными и фотографиями ветеранов войны; онлайн-шествие в этой соцсети уже собрало 5,8 млн просмотров. “ВКонтакте” участие в акции приняли 638 тыс. пользователей, которые заполнили более миллиона анкет. Трансляцию шествия во “ВКонтакте” посмотрели 5,3 млн раз», — сообщили в компании.

Помимо этого, к 75-летию Победы сеть «ВКонтакте» вместе с Мосфильмом провела 14-часовой киномарафон: главные военные фильмы советской эпохи просмотрели 6,3 млн раз. В «Одноклассниках» канал «365 дней ТВ» устроил киномарафон документальных фильмов о войне — они собрали 1,7 млн просмотров.

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«800 тыс. человек поучаствовали в проекте “Лица Победы”, который помогает найти фото воевавших родственников — они загрузили 430 тыс. фотографий времен войны. Благодаря проекту родственники участников войны могут найти фотографии с ними и связаться с владельцами снимков», — добавили в компании.

Звездные чтения поэзии о Великой Отечественной войне в исполнении ведущих и актеров каналов СТС-Медиа собрали 9 млн просмотров в «Одноклассниках». Также в «Одноклассниках» состоялся праздничный квартирник от НТВ Евгения Маргулиса — эфир и анонс смотрели и слушали более 4 млн человек.

Общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» велась на сайте Бессмертного полка России и Международного Бессмертного полка, а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатре Okko.

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