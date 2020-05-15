12:58 (мск), источник: ТАСС
«Бессмертный полк» во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» набрал более 11 млн просмотров
Также в соцсетях состоялся киномарафон документальных фильмов о войне.
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/.
«В честь Дня Победы Mail.ru Group совместно с “Бессмертным полком” провела
Помимо этого, к 75-летию Победы сеть «ВКонтакте» вместе с Мосфильмом провела 14-часовой киномарафон: главные военные фильмы советской эпохи просмотрели 6,3 млн раз. В «Одноклассниках» канал «365 дней ТВ» устроил киномарафон документальных фильмов о войне — они собрали 1,7 млн просмотров.
«800 тыс. человек поучаствовали в проекте “Лица Победы”, который помогает найти фото воевавших родственников — они загрузили 430 тыс. фотографий времен войны. Благодаря проекту родственники участников войны могут найти фотографии с ними и связаться с владельцами снимков», — добавили в компании.
Звездные чтения поэзии о Великой Отечественной войне в исполнении ведущих и актеров каналов
Общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в