12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученый предупредил об источнике новых коронавирусов
Человек вторгся в гигантское «хранилище» потенциальных инфекций.
Следующая пандемия может начать распространяться из тропических лесов Амазонки, предупреждает бразильский эколог Дэвид Лапола.
«Амазонка — это огромное хранилище вирусов, — цитирует слова ученого AFP. — Нам лучше не испытывать свою удачу».
Как сообщил ранее Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE), пока внимание всего мира сосредоточено на пандемии коронавируса, вырубка лесов в тропических лесах Амазонки резко возросла.
За 4 месяца с начала года в бразильской Амазонии было уничтожено 1,2 тыс. квадратных км леса. Это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Анна Лысенко