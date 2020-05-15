Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Полыхающий небоскреб в ОАЭ сняли на видео По словам очевидцев, возгорание началось на первом уровне. Пламя быстро охватило все жилое здание
Фоторепортажи
49Лучшие снимки весны вдыхают в мир новую жизнь
16Салют раскрасил небо Москвы
12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученый предупредил об источнике новых коронавирусов

Человек вторгся в гигантское «хранилище» потенциальных инфекций.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 15.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 444 670+96 362
Скончалось302 493+5 261
Выздоровело1 588 858+37 801
Идёт загрузка

Следующая пандемия может начать распространяться из тропических лесов Амазонки, предупреждает бразильский эколог Дэвид Лапола.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за неконтролируемой вырубки лесов в регионе человеческое вторжение в места обитания диких животных растет. Как считается, именно дикие животные положили начало пандемии COVID-19, и в будущем история может повториться.

«Амазонка — это огромное хранилище вирусов, — цитирует слова ученого AFP. — Нам лучше не испытывать свою удачу».

Как сообщил ранее Национальный институт космических исследований Бразилии (INPE), пока внимание всего мира сосредоточено на пандемии коронавируса, вырубка лесов в тропических лесах Амазонки резко возросла.

За 4 месяца с начала года в бразильской Амазонии было уничтожено 1,2 тыс. квадратных км леса. Это на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анна Лысенко

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России выявили 10 598 новых случаев коронавируса
В России впервые выявлен повторный случай COVID-19
Россиянам предлагают землю под огороды
Бизнесмена Быкова обвинили в организации двойного убийства
Советский андеграунд: что творилось в московском метро (фото)
Данные российских автовладельцев оказались в открытом доступе
Здоровье
Как сдать кровь на антитела и стать донором плазмы для больных COVID-19: теория и личный опыт Что можно сделать, чтобы помочь больным коронавирусной инфекцией, и кто подходит на роль донора.
Hi-Tech
Обнаружен самый большой и горячий вулкан в мире Изначально ученые считали, что он в три раза меньше своих реальных размеров
Авто
Реформу техосмотра отложили на год Меры, направленные на борьбу с продажей диагностических карт, коснутся многих россиян
Кино
Секс-символ советского кино: Светлане Светличной — 80 Самая эффектная и элегантная актриса советского кинематографа принимает поздравления с юбилеем
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Убедить партнера спокойно относиться к тому, что я хочу проводить часть времени без него 279
Забавные картинки 253
Угадываем, кто в каком домике! 183
А вы этой осенью в детский сад будете водить детей с соплями? 136
Леди
Чем сегодня занимается 80-летняя Светлана Светличная 15 мая исполняется 80 лет актрисе Светлане Светличной.
Новости партнеров
Как обновление Конституции сохранит все новые мощности медицины для людей
Новые меры поддержки детей станут постоянными после обновления Конституции
Обновление Конституции подготовит страну к будущим угрозам здоровью
Президент России: меры поддержки нужны не когда-то потом, а точно в срок
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь