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12:17 (мск), источник: Известия

Советский андеграунд: что творилось в московском метро

Исторические кадры и подземные архитектурные шедевры.

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15 мая 1935 года в Москве открылась первая линия метро. Она шла от станции «Сокольники» до «Парка культуры» с ответвлением на «Смоленскую». На тот момент московская подземка включала в себя 13 станций, имела 12 составов и 11 км путей. К 85-летию главной транспортной артерии и подземного памятника архитектуры, который является главным центром притяжения туристов со всего мира— фотогалерея «Известий».

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