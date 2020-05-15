12:17 (мск), источник: Известия
Советский андеграунд: что творилось в московском метро
Исторические кадры и подземные архитектурные шедевры.
15 мая 1935 года в Москве открылась первая линия метро. Она шла от станции «Сокольники» до «Парка культуры» с ответвлением на «Смоленскую». На тот момент московская подземка включала в себя 13 станций, имела 12 составов и 11 км путей. К 85-летию главной транспортной артерии и подземного памятника архитектуры, который является главным центром притяжения туристов со всего мира— фотогалерея «Известий».