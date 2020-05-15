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13:13 (мск), источник: ТАСС Наука

Заражение коронавирусом предрекли почти 250 миллионам жителей Африки

Это произойдет, если власти африканских стран не усилят меры по борьбе с распространением COVID-19.

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Источник: AP 2020

ТАСС, 15 мая. Примерно четверть миллиарда жителей Африки может заразиться коронавирусом нового типа, а 180 тысяч из них станут жертвами COVID-19, если правительства всех стран континента не ужесточат карантинные меры. Об этом эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пишут в научном журнале BMJ Global Health.

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«Если ситуация не изменится, за первый год после начала эпидемии коронавирусом нового типа будет заражен каждый четвертый житель африканского региона ВОЗ, где живет более миллиарда человек. Примерно у 37 миллионов из них будут проявляться симптомы, а еще 4,6 миллиона нужно будет положить в больницы», — пишут ученые.

Пандемия коронавируса нового типа началась в конце прошлого года на территории Китая. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли, причем большая часть жертв и заражений пока приходится на США и страны Европы.

Еще в первые недели после открытия коронавируса многие медики и эпидемиологи опасались того, что произойдет после его проникновения на территорию развивающихся стран Азии и Африки. Дело в том, что системы здравоохранения этих государств недостаточно развиты, да и ресурсов для организации полноценных карантинных мер у них недостаточно. Ученые опасались, что попадание SARS-CoV-2 на их территорию может вызвать мощнейшие вспышки инфекции. Однако до недавнего времени этого удавалось избежать.

Коронавирусная угроза для Африки

Специалисты ВОЗ и Института моделирования болезней, созданного фондом Билла и Мелинды Гейтс, попытались оценить, как сильно эпидемия коронавирусной инфекции затронет страны Африки, если их правительства не будут менять текущий подход к борьбе с вирусом. В своем исследовании ученые сосредоточились на 47 государствах, который входят в африканский регион по определению ВОЗ.

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Исследователи отмечают, что сейчас вирус попал в 45 стран Африки и стремительно распространяется по их территории. Ученые попытались просчитать, как ситуация изменится за следующие 12 месяцев. Они основывались на известных особенностях в развитии инфекций в Африке, а также на данные о том, как быстро сейчас увеличивается количество носителей SARS-CoV-2 в других странах.

Расчеты показали, что по Африке вирус будет распространяться медленнее из-за того, что плотность населения там меньше, а межрегиональные контакты случаются реже. При этом вирус будет находиться на ее территории значительно дольше, чем в США и Европе. В целом носителями SARS-CoV-2 могут стать около 250 млн африканцев, а общее число жертв вируса, согласно моделированию ученых, приблизится к отметке в 180 тыс. человек.

В количественном отношении сильнее всего будут затронуты Нигерия, Алжир и ЮАР, для которых характерна и высокая плотность населения, и большое количество жителей. При этом максимально высокой доля зараженных будет на острове Маврикий, Сейшелах и в Экваториальной Гвинее.

С эпидемиологической точки зрения самая опасная ситуация складывается в Камеруне, ЮАР и Алжире, тогда как Нигер, Мавритания и Чад будут подвержены быстрому распространению инфекции меньше всего.

«Местные системы здравоохранения, учитывая уже существующую нагрузку на них, не готовы к эпидемии SARS-CoV-2. Странам африканского региона ВОЗ уже сейчас нужно добавить в главные больницы дополнительные больничные койки, чтобы быть готовыми к тому, что коронавирус быстро распространится на их территории», — подытожили ученые.

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