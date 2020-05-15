Заражение коронавирусом предрекли почти 250 миллионам жителей Африки

ТАСС, 15 мая. Примерно четверть миллиарда жителей Африки может заразиться коронавирусом нового типа, а 180 тысяч из них станут жертвами COVID-19, если правительства всех стран континента не ужесточат карантинные меры. Об этом эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пишут в научном журнале BMJ Global Health.
«Если ситуация не изменится, за первый год после начала эпидемии коронавирусом нового типа будет заражен каждый четвертый житель африканского региона ВОЗ, где живет более миллиарда человек. Примерно у 37 миллионов из них будут проявляться симптомы, а еще 4,6 миллиона нужно будет положить в больницы», — пишут ученые.
Пандемия коронавируса нового типа началась в конце прошлого года на территории Китая. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли, причем большая часть жертв и заражений пока приходится на США и страны Европы.
Еще в первые недели после открытия коронавируса многие медики и эпидемиологи опасались того, что произойдет после его проникновения на территорию развивающихся стран Азии и Африки. Дело в том, что системы здравоохранения этих государств недостаточно развиты, да и ресурсов для организации полноценных карантинных мер у них недостаточно. Ученые опасались, что попадание SARS-CoV-2 на их территорию может вызвать мощнейшие вспышки инфекции. Однако до недавнего времени этого удавалось избежать.
Специалисты ВОЗ и Института моделирования болезней, созданного фондом Билла и Мелинды Гейтс, попытались оценить, как сильно эпидемия коронавирусной инфекции затронет страны Африки, если их правительства не будут менять текущий подход к борьбе с вирусом. В своем исследовании ученые сосредоточились на 47 государствах, который входят в африканский регион по определению ВОЗ.
Исследователи отмечают, что сейчас вирус попал в 45 стран Африки и стремительно распространяется по их территории. Ученые попытались просчитать, как ситуация изменится за следующие 12 месяцев. Они основывались на известных особенностях в развитии инфекций в Африке, а также на данные о том, как быстро сейчас увеличивается количество носителей SARS-CoV-2 в других странах.
Расчеты показали, что по Африке вирус будет распространяться медленнее
В количественном отношении сильнее всего будут затронуты Нигерия, Алжир и ЮАР, для которых характерна и высокая плотность населения, и большое количество жителей. При этом максимально высокой доля зараженных будет на острове Маврикий, Сейшелах и в Экваториальной Гвинее.
«Местные системы здравоохранения, учитывая уже существующую нагрузку на них, не готовы к эпидемии SARS-CoV-2. Странам африканского региона ВОЗ уже сейчас нужно добавить в главные больницы дополнительные больничные койки, чтобы быть готовыми к тому, что коронавирус быстро распространится на их территории», — подытожили ученые.