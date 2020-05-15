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14:10 (мск), источник: ТАСС Наука

Коронавирусную инфекцию подавили с помощью лекарства от гепатита

Средство основано на искусственно полученном интерфероне альфа-2.

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Источник: AP 2020

ТАСС, 15 мая. Медики из Китая и Канады успешно подавили коронавирусную инфекцию с помощью интерферона альфа-2 — одного из сигнальных белков иммунной системы, который сейчас применяют при борьбе с гепатитом С и раком. Результаты их опытов опубликовал научный журнал Frontiers in Immunology.

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«Интерфероны — это первая линия обороны организма от любых типов вирусов. Многие патогены, в том числе и коронавирусы, научились блокировать их работу. Наши опыты показали, что введение синтетических интерферонов в тело пациента подавляет этот эффект», — рассказала Элеанор Фиш, один из авторов исследования, профессор Торонтского университета (Канада).

Белки-интерфероны — это одни из ключевых сигнальных молекул иммунной системы. Она вырабатывает эти белки в ответ на вирусные и бактериальные инфекции. Интерфероны мешают вирусам размножаться в зараженных клетках, а также заставляют иммунитет активнее бороться с патогенами.

В последние годы ученые начали интересоваться тем, как можно создать синтетические аналоги интерферонов или заставить организм вырабатывать больше этих белков. Их рукотворные версии, в частности, специалисты применяют для того, чтобы замедлить развитие рассеянного склероза и ряда других аутоиммунных заболеваний, при которых естественный синтез интерферонов нарушается, а также для борьбы с раком и вирусами.

В поисках лекарства от COVID-19

К примеру, медики уже несколько десятилетий используют синтетическую версию интерферона альфа-2 для того, чтобы бороться с хроническими формами гепатита C и B, а также некоторыми формами рака крови и кожи. В марте этого года медики из Кубы и США, получив несколько обнадеживающих результатов в опытах на культурах клеток, начали проверять, помогает ли это вещество в борьбе с коронавирусом нового типа.

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Фиш и ее коллеги из Китая начали подобные эксперименты еще в январе этого года, когда вспышка коронавирусной инфекции только начинала набирать обороты в Китае. В их опытах участвовали 77 добровольцев, которые попали в одну из больниц Уханя с умеренной формой COVID-19 и согласились, чтобы их лечили экспериментальным препаратом.

Пациентов разделили на несколько групп, часть которых получала интерферон, а другие — пустышку или ее комбинацию с белком. Медики постоянно отслеживали, как менялось состояние добровольцев, а также концентрации вирусных частиц в их организме.

Как правило, SARS-CoV-2 остается в организме больных примерно два десятка дней с момента заражения. Однако синтетический интерферон альфа-2 сократил это время примерно на неделю. Этот эффект, по словам Фиш и ее коллег, проявлялся как среди молодых, так и пожилых пациентов, которые обычно переносят COVID-19 особенно тяжело.

Исследователи уточняют, что положительные результаты этих экспериментов еще нужно проверить на большем числе добровольцев, а также на пациентах, которые страдают от самых тяжелых вариантов коронавирусной инфекции. Эти опыты, как надеются Фиш и ее команда, докажут, что синтетический интерферон альфа-2 можно применять для борьбы с COVID-19.

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