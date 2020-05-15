14:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рыбаки создали невероятные узоры из сетей (фото)
Даже такие неромантичные вещи, как промышленный лов рыбы, могут выглядеть невероятно красиво, если найти правильную точку съемки.
Фотограф из Вьетнама Кхан Фан сфотографировала сети для лова анчоусов с воздуха. Девушка давно снимает с помощью дрона и уже стала обладательницей многих престижных наград в этой сфере.
На снимках Кхан Фан разноцветные рыбацкие лодки контрастируют с
Все снимки были сделаны в Ан Хай, провинция Фуйен.
Анна Лысенко