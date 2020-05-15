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14:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети появилось видео со змеей «на ножках»

Выглядит хоть и странно, но не противоестественно.

Пользователь Reddit с ником SlurpedMustache опубликовал на ресурсе короткий ролик с необычной змеей. Видео он озаглавил «Нескользящая змея», и это идеально описывает происходящее.

На видео снята довольно упитанная змея, которая ползет так, будто передвигается с помощью маленьких ножек, спрятанных под кожей. В целом, она очень напоминала огромную гусеницу.

Пользователи удивились подобной походке, но, как оказалось, такая «ходьба» для пресмыкающихся не редкость. Некоторые змеи (в основном большие и тяжелые) стараются не тратить энергию на скольжение, а потому научились «ходить», напрягая свои брюшные мышцы волнообразными движениями.

А в главной героине этого странного видео пользователи узнали шумящую гадюку, которая, несмотря на забавную походку, является ядовитой и очень опасной.

Екатерина Гура

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