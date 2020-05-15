14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети рассказывают стыдные истории о себе
Это новый флешмоб.
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Это новый флешмоб.
В русскоязычном Twitter в начале мая появился новый забавный флешмоб. Под хэштегом #моястыднаяистория пользователи рассказывают то, что они хотели бы забыть — стыдные и глупые истории из своей жизни.
Хотя некоторые из историй довольно милые и безобидные, другие действительно лучше бы никому не рассказывать.
Когда мне было 11, я была в гостях у маминой подруги и ее дочери, и на столе лежал гигантский Скинерс. Когда уходили, не выдержала и запихнула его под толстовку. В итоге на выходе из дома он вывалился на глазах у всех. Клептоман-неудачник?#МояСтыднаяИстория— ?φř℮đðɣ ๖ۣۣۜLøℜęñჳǿ☀ || ради бога не ищите червей (@lajmcat) May 12, 2020
Мы с сестрой очень любили доширак, но нам их запрещал отец. С мамой ездили в супермаркет, выпросили у неё лапшу. Придя на кассу, радостно закричали: «Ура, наконец-то нормально поедим». Ушли мы под жалостливые взгляды людей.— варь зачем? (@sifjwlx) May 13, 2020
Маме было очень стыдно)#МояСтыднаяИстория
однажды на свидании в ресторанчике азиатской кухни я решила быстро запихнуть себе огромный ролл в рот, но не рассчитала силы и его половина вывалилась на стол, покатившись к моему кавалеру— мони кабелуччи (@dobrotwitt) May 12, 2020
больше мы не виделись #моястыднаяистория
Как то раз, особо жарким летом я зашла на кухню в одних трусах. За нараспашку открытым окном висел промышленный альпинист— булка (@Rainbow_borsh) May 12, 2020
Я поздоровалась и пулей вылетела из кухни#МояСтыднаяИстория
так громко орал под песню Билана Number One Fan— ? (@sixx__star) May 12, 2020
что дачные соседи решили,что у нас пожар и прибежали тушить пламя#МояСтыднаяИстория
#МояСтыднаяИстория— ?疲れたサヤちゃん? (@Sayanyan6) May 13, 2020
В детстве я часто видела, как в мультиках герои падают в грязь и все такое. Поэтому я нашла самую огромную лужу с болотом и упала туда лицом. А потом ревела из-за того, что мне неприятно. pic.twitter.com/NvIg9Inree
Поехали #моястыднаяистория— Sobaka (@Gre_cha_cha) May 13, 2020
Классе в 3-4 у меня на медосмотре нашли вшей. Врач сказала это только мне и классной. Пока класуха звонила моей маме я зашла в класс и гордо объявила "у меня вши! Я неделю не буду учиться!", собрала рюкзак и так же гордо ушла
#МояСтыднаяИстория— мэрилесс (@_merril_) May 12, 2020
ввела мамин номер телефона в тесте кто ты из винкс
с неё сняли 300 рублей
хотя это не очень стыдная истрия
поскольку я узнала, что я Стелла
после дистанционки мне нужно было отправить физику домашку и я зашел в диалог вместе с ним и вот нажимаю на фото чтобы отправить но прикол в том что вместо дз я отправил ему этот мем #моястыднаяистория pic.twitter.com/JhQ3jGnlkV— феликс достоевский (@iamclownnnnnnnn) May 12, 2020
#МояСтыднаяИстория— Плюм (@stopbullingvik) May 12, 2020
Однажды, когда мне было лет пять-шесть, и я была, видимо, очень сильно тупее, чем сейчас, я потратила пятнадцать тысяч с карты папы в видео-игре про поней. И долгое время не признавалась, что это я, а игру быстро удалила. Деньги вернули, воспоминания остались
Екатерина Гура