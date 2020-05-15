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14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети рассказывают стыдные истории о себе

Это новый флешмоб.

Источник: @caleb_woods

В русскоязычном Twitter в начале мая появился новый забавный флешмоб. Под хэштегом #моястыднаяистория пользователи рассказывают то, что они хотели бы забыть — стыдные и глупые истории из своей жизни.

Хотя некоторые из историй довольно милые и безобидные, другие действительно лучше бы никому не рассказывать.

Екатерина Гура

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