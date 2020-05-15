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15:15 (мск), источник: РИА Новости

Власти Бурятии прокомментировали данные о рецидиве COVID-19 у женщины

КРАСНОЯРСК, 15 мая — РИА Новости. Медики считают, что у жительницы Бурятии нет повторного заболевания коронавирусом: она могла простудиться после лечения и выписки, но случай требует дальнейшего изучения, сообщает минздрав региона со ссылкой на республиканский оперштаб по коронавирусу.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 15.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 444 670+96 362
Скончалось302 493+5 261
Выздоровело1 588 858+37 801
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Источник: РИА Новости

Ранее главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова заявила, что в Бурятии мог произойти первый случай повторного заражения коронавирусом у одного и того же человека. По данным минздрава, 21 апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами на коронавирус, но через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, женщину вновь госпитализировали. По словам Сымбеловой, врачи выясняют, повторное ли это заражение или рецидив инфекции.

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«Ухудшение состояния, по мнению главного врача ГБУЗ “РКИБ” Сымбеловой Т. А., возможно, связано с переохлаждением во время выхода на улицу, а также наличием хронического тонзиллита. У данной пациентки нет повторного заражения COVID-19, и данный случай может трактоваться как особенность рецидивирующего течения COVID-19», — говорится в сообщении.

По данным минздрава, взяты контрольные анализы на коронавирусную инфекцию. Больная чувствует себя хорошо. Заболевание проходит в легкой форме.

«Данный случай требует более тщательного изучения и исследования. Роспотребнадзор Бурятии проводит соответствующее расследование, по окончанию которого можно будет делать выводы», — отмечают в минздраве.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова говорила, что случай женщины в Бурятии сейчас изучается, главный врач проверяет правильность лечения. По ее словам, случай может быть связан с проблемами в тестировании, возможно, у пациентки было незначительное количество вируса, и тест дал отрицательный результат, но, скорее всего, у нее произошел рецидив.

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