Власти Бурятии прокомментировали данные о рецидиве COVID-19 у женщины

Ранее главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова заявила, что в Бурятии мог произойти первый случай повторного заражения коронавирусом у одного и того же человека. По данным минздрава, 21 апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами на коронавирус, но через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, женщину вновь госпитализировали. По словам Сымбеловой, врачи выясняют, повторное ли это заражение или рецидив инфекции.
«Ухудшение состояния, по мнению главного врача ГБУЗ “РКИБ” Сымбеловой Т. А., возможно, связано с переохлаждением во время выхода на улицу, а также наличием хронического тонзиллита. У данной пациентки нет повторного заражения COVID-19, и данный случай может трактоваться как особенность рецидивирующего течения COVID-19», — говорится в сообщении.
По данным минздрава, взяты контрольные анализы на коронавирусную инфекцию. Больная чувствует себя хорошо. Заболевание проходит в легкой форме.
«Данный случай требует более тщательного изучения и исследования. Роспотребнадзор Бурятии проводит соответствующее расследование, по окончанию которого можно будет делать выводы», — отмечают в минздраве.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова говорила, что случай женщины в Бурятии сейчас изучается, главный врач проверяет правильность лечения. По ее словам, случай может быть связан с проблемами в тестировании, возможно, у пациентки было незначительное количество вируса, и тест дал отрицательный результат, но, скорее всего, у нее произошел рецидив.