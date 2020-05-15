15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Новосибирске используют сказки для борьбы с коррупцией
Детей с малого возраста учат выявлять противозаконные действия.
Новосибирские чиновники в рамках областной программы антикоррупционного просвещения провели несколько специальных уроков для детей.
Кстати, на сайте библиотеки также выложили аудиоурок, в котором разбирают сказку «Похороны козла». В ней козел раскопал для своих хозяев горшочек с золотом, а позже умер, и хозяева решили похоронить его «по-человечески». Но поскольку хоронить животное по всем правилам никто не хотел, деду пришлось подкупить попа, дьякона, дьячка и даже архиерея. В разъяснении для детей говорится, что все они получили деньги от дела противозаконно, ведь «если человек закрывает глаза на свои должностные обязанности в обмен на
Кстати, помимо чтения и разъяснения сказок, чиновники предложили и «антикоррупционную игру»: учитель должен кинуть детям мяч и спросить, хорошо ли воровать, вымогать игрушки, жить честно и совершать добрые поступки.
По мнению властей, такие занятия должны создать «атмосферу нетерпимости к коррупционным проявлениям», пишет Тайга. инфо.
Екатерина Гура