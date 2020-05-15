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15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Новосибирске используют сказки для борьбы с коррупцией

Детей с малого возраста учат выявлять противозаконные действия.

Источник: Культура.РФ

Новосибирские чиновники в рамках областной программы антикоррупционного просвещения провели несколько специальных уроков для детей.

Занятия проходили в областной библиотеке для незрячих и слабовидящих, где детям прочитали «антикоррупционные сказки»: «Колобок», «Теремок», «Айболит» и многие другие, в которых присутствуют «элементы коррупции».

Кстати, на сайте библиотеки также выложили аудиоурок, в котором разбирают сказку «Похороны козла». В ней козел раскопал для своих хозяев горшочек с золотом, а позже умер, и хозяева решили похоронить его «по-человечески». Но поскольку хоронить животное по всем правилам никто не хотел, деду пришлось подкупить попа, дьякона, дьячка и даже архиерея. В разъяснении для детей говорится, что все они получили деньги от дела противозаконно, ведь «если человек закрывает глаза на свои должностные обязанности в обмен на что-то, то это и называется коррупция. А деньги и вещи, которые просят или предлагают за это, называется взятка».

Кстати, помимо чтения и разъяснения сказок, чиновники предложили и «антикоррупционную игру»: учитель должен кинуть детям мяч и спросить, хорошо ли воровать, вымогать игрушки, жить честно и совершать добрые поступки.

По мнению властей, такие занятия должны создать «атмосферу нетерпимости к коррупционным проявлениям», пишет Тайга. инфо.

Екатерина Гура

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