Ритуальный центр в Смоленске объяснил идею промокода «корона» на скидку

Реклама ритуального центра появилась в городских лифтах в начале мая. Согласно представленной информации, по промокоду «корона» люди получат скидку в 20% на изготовление памятника. Рекламу широко обсуждали пользователи соцсетей и СМИ.
«Несмотря на коронавирус, нам даже в голову не пришло, что слово “корона” будет ассоциироваться с ним. Мы имели в виду совсем другое — нам в этом году 10 лет, и в честь юбилея мы устроили королевскую скидку в 20%. Мы не хотели никого обидеть, не хотели задеть ничьих чувств, и не ожидали, что поднимется волна возмущения, разгорится скандал. Мы приносим свои извинения. И если бы было возможно отмотать время назад, мы бы такую рекламу не разместили», — сказал Яновский.
Он объяснил, что сейчас убрать рекламу затруднительно, потому что она распечатана на большом листе вместе с рекламой услуг других организаций.
При этом Яновский подчеркнул, что в целом его агентство «делает доброе дело», снижая цены, поскольку, по его словам, «сейчас с финансами у всех не очень». Также собеседник рассказал, что среди его клиентов есть те, кто воспользовались промокодом. «Но что интересно, они узнали об этом после поднятой шумихи, а не из рекламы в лифтах», — резюмировал Яновский.