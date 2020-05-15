15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Немецкое кафе придумало лайфхак для безопасной дистанции
Посетителям понравилось.
Такое забавное приспособление, говорят в кафе, помогает посетителям держать безопасную дистанцию во время карантина.
В мае в Евросоюзе начали ослаблять режим изоляции. Кафе и ресторанам во многих городах разрешили открыть летние площадки при условии, что посетители будут находиться друг от друга на расстоянии как минимум 2 метра.
По последним данным, в Германии подтверждено около 175 тысяч случаев COVID-19, 150 тысяч человек уже выздоровели.
Анна Лысенко