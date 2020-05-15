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15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Немецкое кафе придумало лайфхак для безопасной дистанции

Посетителям понравилось.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 15.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 444 670+96 362
Скончалось302 493+5 261
Выздоровело1 588 858+37 801
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Кафе-кондитерская Café & Konditorei Rothe в немецком городе Шверин просит своих посетителей надеть шляпы с прикрепленными к ним нудлами для бассейна.

Такое забавное приспособление, говорят в кафе, помогает посетителям держать безопасную дистанцию во время карантина.

В мае в Евросоюзе начали ослаблять режим изоляции. Кафе и ресторанам во многих городах разрешили открыть летние площадки при условии, что посетители будут находиться друг от друга на расстоянии как минимум 2 метра.

По последним данным, в Германии подтверждено около 175 тысяч случаев COVID-19, 150 тысяч человек уже выздоровели.

Анна Лысенко

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