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16:24 (мск), источник: Интерфакс

Скворцова заявила о достижении плато в ситуации с коронавирусом в РФ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU — Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отмечает, что заболеваемость коронавирусом в РФ снижается.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 15.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 444 670+96 362
Скончалось302 493+5 261
Выздоровело1 588 858+37 801
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Источник: РИА "Новости"

«Трудно прогнозировать, сколько будем находиться на стабильном уровне, его можно называть плато. От многих факторов зависит. Видим, что уменьшается число госпитализированных, высока доля бессимптомных», — сказала Скворцова на пресс-конференции в пятницу.

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Если сидишь дома

Она добавила, что «количество поступлений (новых больных) уменьшилось, появляются свободные койки, места в реанимации, аппараты ИВЛ, это верный признак, что процесс пошел вспять».

Скворцова также ответила на вопрос, насколько нужны маски и перчатки: «Это компонент многоуровневой профилактической программы, самое важное — соблюдать социальное дистанцирование».

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось остановить рост заболеваемости COVID-19.

14 мая число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки в целом по России впервые со 2 мая опустилось ниже отметки в 10 тысяч — до 9 974. Темп прироста снизился с 8,5% 3 мая до 4,1% 14 мая.

Между тем 15 мая стало известно еще о 10 598 заболевших (+4,2%).

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