16:24 (мск), источник: Интерфакс
Скворцова заявила о достижении плато в ситуации с коронавирусом в РФ
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU — Глава Федерального
«Трудно прогнозировать, сколько будем находиться на стабильном уровне, его можно называть плато. От многих факторов зависит. Видим, что уменьшается число госпитализированных, высока доля бессимптомных», — сказала Скворцова на
Она добавила, что «количество поступлений (новых больных) уменьшилось, появляются свободные койки, места в реанимации, аппараты ИВЛ, это верный признак, что процесс пошел вспять».
Скворцова также ответила на вопрос, насколько нужны маски и перчатки: «Это компонент многоуровневой профилактической программы, самое важное — соблюдать социальное дистанцирование».
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось остановить рост заболеваемости COVID-19.
14 мая число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки в целом по России впервые со 2 мая опустилось ниже отметки в 10 тысяч — до 9 974. Темп прироста снизился с 8,5% 3 мая до 4,1% 14 мая.
Между тем 15 мая стало известно еще о 10 598 заболевших (+4,2%).