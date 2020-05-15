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16:50 (мск), источник: Life.ru

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертёлочкой» и «сексуальной кошечкой»

Её обвинили в нарушении судейской этики.

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Новокубанского района, которая на появившихся в Сети кадрах называет себя «супертёлочкой» и «сексуальной кошечкой». Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда:

Мировым судьёй Переверзевой Е. А. допущены нарушения норм закона «О статусе судей в РФ» и положений Кодекса судейской этики, выразившиеся в поведении, умаляющем авторитет судебной власти и причиняющем ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности.

Напомним, в апреле в Сети появился видеоролик с участием женщины, очень похожей на судью из Новокубанского района Краснодарского края Елену Переверзеву. На кадрах женщина произносит крайне непристойный тост с использованием вульгарных выражений.

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