16:50 (мск), источник: Life.ru
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертёлочкой» и «сексуальной кошечкой»
Её обвинили в нарушении судейской этики.
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Новокубанского района, которая на появившихся в Сети кадрах называет себя «супертёлочкой» и «сексуальной кошечкой». Об этом сообщает
Мировым судьёй Переверзевой Е. А. допущены нарушения норм закона «О статусе судей в РФ» и положений Кодекса судейской этики, выразившиеся в поведении, умаляющем авторитет судебной власти и причиняющем ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности.
Напомним, в апреле в Сети появился видеоролик с участием женщины, очень похожей на судью из Новокубанского района Краснодарского края Елену Переверзеву. На кадрах женщина произносит крайне непристойный тост с использованием вульгарных выражений.