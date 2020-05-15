16:41 (мск), источник: RNS
Скворцова рассказала об эффективном лекарстве от коронавируса
Лекарственный препарат «Мефлохин» полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов, заявила глава Федерального
«Препарат Мефлохин полностью подавляет, на 100%, цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования в очень маленькой дозе», — сказала Скворцова.
Глава ФМБА добавила, что применение «Мефлохина» до заражения коронавирусом помогает снизить действие вируса на 50−75%. Скворцова рассказала, что сейчас проходят клинические испытания препарата. Они показали, что применение препарата вызывает устойчивое улучшение состояния у не менее 70% пациентов средней тяжести. Через 5−7 суток лечения тесты показывают отсутствие коронавируса примерно у 60% пациентов.
По данным оперативного штаба на 15 мая, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 10 598 — до 262 843. В общей сложности выздоровели 58 226 человек, зафиксировано 2 418 смертей, связанных с коронавирусом.