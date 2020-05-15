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16:41 (мск), источник: RNS

Скворцова рассказала об эффективном лекарстве от коронавируса

Лекарственный препарат «Мефлохин» полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в ходе пресс-конференции.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 15.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 477 351+93 991
Скончалось303 389+5 094
Выздоровело1 606 796+41 991
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Источник: Reuters

«Препарат Мефлохин полностью подавляет, на 100%, цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования в очень маленькой дозе», — сказала Скворцова.

Глава ФМБА добавила, что применение «Мефлохина» до заражения коронавирусом помогает снизить действие вируса на 50−75%. Скворцова рассказала, что сейчас проходят клинические испытания препарата. Они показали, что применение препарата вызывает устойчивое улучшение состояния у не менее 70% пациентов средней тяжести. Через 5−7 суток лечения тесты показывают отсутствие коронавируса примерно у 60% пациентов.

По данным оперативного штаба на 15 мая, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 10 598 — до 262 843. В общей сложности выздоровели 58 226 человек, зафиксировано 2 418 смертей, связанных с коронавирусом.

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