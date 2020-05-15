Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом

«Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе, и который абсолютно подтвержден и центрах Федерального
По данным главы ФМБА, на втором месте по частоте заражения — I и III группы, на третьем — IV группа крови. Скворцова отметила, что, возможно, это связано с частотой представленности групп крови у населения.
По данным оперативного штаба на 15 мая, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 10 598 — до 262 843. В общей сложности выздоровели 58 226 человек, зафиксировано 2 418 смертей, связанных с коронавирусом.