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19:02 (мск), источник: RNS

Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом

Чаще всего заражаются коронавирусом пациенты со II группой крови, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в ходе пресс-конференции.

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РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 15.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 483 864+96 426
Скончалось303 825+5 433
Выздоровело1 609 475+43 869
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Источник: Агентство «Москва»

«Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе, и который абсолютно подтвержден и центрах Федерального медико-биологического агентства: превалирующая группа крови у зараженных — это II», — сказала Скворцова.

По данным главы ФМБА, на втором месте по частоте заражения — I и III группы, на третьем — IV группа крови. Скворцова отметила, что, возможно, это связано с частотой представленности групп крови у населения.

По данным оперативного штаба на 15 мая, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 10 598 — до 262 843. В общей сложности выздоровели 58 226 человек, зафиксировано 2 418 смертей, связанных с коронавирусом.

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