Жители одной улицы в Великобритании живут по разным карантинным правилам

Жители города Солтни, находящегося на границе между Англией и Уэльсом, теперь вынуждены жить по разным правилам. Дело в том, что с 11 мая правительство Англии решило ослабить антикоронавирусные меры и предоставило своим гражданам больше свободы: теперь они могут выходить на прогулки, передвигаться между городами и собираться небольшими компаниями до 10 человек. Кроме того, возобновили свою работу некоторые предприятия, парикмахерские и небольшие магазины.
А вот правительство Уэльса решило пока ограничения не снимать, а потому о загородных поездках, работе и прогулках дальше 100 метров от дома и без особой нужды пока можно забыть, пишет Mirror.
Так вышло, что граница между Англией и Уэльсом проходит посреди небольшой улицы в городе Солти, и из-за нововведений одни соседи живут теперь совершенно иначе, чем соседи напротив. Однако, сами местные жители по этому поводу не расстраиваются и лишь шутят. Ожидается, что Уэльс снимет некоторые ограничения к 25 мая.