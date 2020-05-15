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18:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители одной улицы в Великобритании живут по разным карантинным правилам

Всему виной граница, проходящая через их город.

Жители города Солтни, находящегося на границе между Англией и Уэльсом, теперь вынуждены жить по разным правилам. Дело в том, что с 11 мая правительство Англии решило ослабить антикоронавирусные меры и предоставило своим гражданам больше свободы: теперь они могут выходить на прогулки, передвигаться между городами и собираться небольшими компаниями до 10 человек. Кроме того, возобновили свою работу некоторые предприятия, парикмахерские и небольшие магазины.

А вот правительство Уэльса решило пока ограничения не снимать, а потому о загородных поездках, работе и прогулках дальше 100 метров от дома и без особой нужды пока можно забыть, пишет Mirror.

Так вышло, что граница между Англией и Уэльсом проходит посреди небольшой улицы в городе Солти, и из-за нововведений одни соседи живут теперь совершенно иначе, чем соседи напротив. Однако, сами местные жители по этому поводу не расстраиваются и лишь шутят. Ожидается, что Уэльс снимет некоторые ограничения к 25 мая.

Екатерина Гура

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