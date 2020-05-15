Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 98-летний ветеран из РФ стала краудфандером-миллионером Зинаида Корнева благодаря своему YouTube-каналу собрала более 1,8 млн рублей
Фоторепортажи
14От войны до войны
17Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны
20:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 15 мая

Путин раскритиковал бюрократов, Скворцова рассказала об эффективном лекарстве от коронавируса, Европа продолжает снимать ограничения, но теперь вирус стремительно распространяется в Африке.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 15.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 500 469+94 781
Скончалось304 835+4 761
Выздоровело1 618 806+42 488
Идёт загрузка
Мужчины беседуют на берегу моря в пригороде Глифада, недалеко от Афин, Греция | Источник: AP 2020

В России выявили 10 598 новых случаев заболевания

За минувшие сутки новые случаи COVID-19 подтверждены в 85 регионах страны. Большая часть из них выявлена в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Зарегистрированы 113 летальных исходов, при этом 4696 человек полностью выздоровели.

«Развели канитель бюрократическую»

Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников, которые не в полном объеме предоставили медикам апрельские выплаты, полагающиеся за борьбу с коронавирусом. По словам главы государства, они «развели бюрократическую канитель».

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выданы за работу с коронавирусными больными, а не за какие-то часы или минуты.
Владимир Путин
президент России

Был ли рецидив?

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии могла заболеть COVID-19 повторно. Она была госпитализирована во второй раз, сообщили СМИ со ссылкой на главврача республиканской инфекционной больницы Татьяну Сымбелову.

Позже в республиканском оперштабе по коронавирусу опровергли рецидив. Женщина могла простудиться после лечения и выписки, но случай требует дальнейшего изучения, говорят медики.

Скворцова рассказала об эффективном лекарстве от коронавируса

Лекарственный препарат «Мефлохин» полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Сейчас проходят клинические испытания препарата. Она также заявила, что заболеваемость коронавирусом в РФ снижается.

Тем временем медики из Китая и Канады успешно подавили коронавирусную инфекцию с помощью интерферона альфа-2 — одного из сигнальных белков иммунной системы, который сейчас применяют при борьбе с гепатитом С и раком.

Мариачи играют на площади Гарибальди в Мехико, Мексика | Источник: AP 2020

В Словении объявили о завершении эпидемии

Премьер-министр Словении Янез Янша объявил о прекращении эпидемии коронавируса на территории страны. По его словам, на сегодняшний день в Словении сложилась наилучшая клиническая ситуация в Европе.

Коронавирус отступает и в Латвии, Литве и Эстонии. Начиная с 15 мая, граждане могут свободно перемещаться между тремя странами. Но на границах с внешним миром все еще сохраняются ограничения.

Коронавирус угрожает 250 миллионам жителей Африки

Примерно четверть миллиарда жителей Африки может подхватить коронавирус нового типа, а 180 тысяч из них станут жертвами COVID-19, если правительства всех стран континента не ужесточат карантинные меры, заявляют эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сейчас вирус попал в 45 стран Африки и стремительно распространяется по их территории.

Создана 3D-модель коронавируса

Российская студия биомедицинской визуализации Visual Science создала анимацию, благодаря которой коронавирус SARS-CoV-2 можно рассмотреть во всех деталях. Визуализацию создали на основе научных данных о коронавирусах и комментариев вирусологов, говорят в Visual Science.

Волонтеры собирают продуктовые наборы для нуждающихся в часовне Ла-Пьедад в Барселоне, Испания | Источник: AP 2020

Ученый предупредил об источнике новых коронавирусов

Следующая пандемия может начать распространяться из тропических лесов Амазонки, предупреждает бразильский эколог Дэвид Лапола.

Из-за неконтролируемой вырубки лесов в регионе человеческое вторжение в места обитания диких животных растет. Как считается, именно дикие животные положили начало пандемии COVID-19, и в будущем история может повториться.

Что даст массовая проверка антител к SARS-CoV-2

В Москве стартует беспрецедентная программа исследования коллективного иммунитета с помощью тестов на антитела к SARS-CoV-2. Для этого в 30 клиниках столицы открываются по два процедурных кабинета.

Пройти проверку уже с конца этой недели смогут и жители всей страны. На рынок выходят отечественные тесты, которые будут значительно дешевле, чем иностранные, — их стоимость будет начинаться от 950 рублей.

Похожие на синдром Кавасаки симптомы у детей связывают с коронавирусом

Десятки британских и американских детей за последнее время были поражены редким воспалительным заболеванием. В небольшом количестве случаев возникли серьезные осложнения. Нескольким детям потребовалась реанимация. Как предполагают медики, симптомы могут говорить о запоздалой иммунной реакции на коронавирус.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
«Мы больше не можем продолжать»: как Европа возвращается к нормальной жизниВ конце прошлой недели Италия, Испания и Франция объявили о постепенном снятии введенных из-за коронавируса ограничений
Читайте также
Путин назвал канителью ситуацию с выплатами медикам
Во время загрузки произошла ошибка.
21:14 (мск)© Ньюстюб
Рекомендации по безопасной доставке еды на дом
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 15.05
Путин призвал кабмин зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства
Завод Volkswagen в Калуге начал увольнять работников
Коронавирусную инфекцию подавили с помощью лекарства от гепатита
Семилетний мальчик написал письмо шейху, чтобы ему вернули маму
Найден инвестор, заработавший миллионы на обвале нефтяных цен
Олимпийский чемпион из России отказался от контракта с UFC
Здоровье
Главная распродажа мая на AliExpress: 15 товаров для здоровья Все самое полезное и недорогое для комфортной самоизоляции в теплый сезон.
Hi-Tech
Что творилось в московском метро 85 лет назад (фото) Столичный метрополитен отмечает юбилей
Горячие темы на Авто
Короновирус 321
Пятничная позитивная. Исполняет народ. 252
Будет весна, полагаете вы? 180
Размышлизмы шли шлюзами мысли замысливались и размышляли о смыслах 168
Кино
Секс-символ советского кино: Светлане Светличной — 80 Самая эффектная и элегантная актриса советского кинематографа принимает поздравления с юбилеем
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Семья или работа 400
Забавные картинки 399
Квартиранты. Как выбрать? 249
Угадываем, кто в каком домике! 225
Леди
Известная актриса похудела после тренировки со скакалкой (видео) Доставай свой коврик для фитнеса и скорее занимайся вместе с нашей гостьей!
Новости партнеров
Вроде действуют. Три способа вернуть маске былую свежесть - советы ученого
Ноги в потолок. Врач рассказал, как оставаться активными на самоизоляции
Старую цитату чиновника достали, чтобы посеять фейк о смерти
О чем умалчивают те, кто призывает ввести режим ЧС в России?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь