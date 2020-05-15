Коронавирус COVID-19: главные события 15 мая

Мужчины беседуют на берегу моря в пригороде Глифада, недалеко от Афин, Греция | Источник: AP 2020
В России выявили 10 598 новых случаев заболевания
За минувшие сутки новые случаи COVID-19 подтверждены в 85 регионах страны. Большая часть из них выявлена в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Зарегистрированы 113 летальных исходов, при этом 4696 человек полностью выздоровели.
«Развели канитель бюрократическую»
Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников, которые не в полном объеме предоставили медикам апрельские выплаты, полагающиеся за борьбу с коронавирусом. По словам главы государства, они «развели бюрократическую канитель».
Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выданы за работу с коронавирусными больными, а не за какие-то часы или минуты.
Владимир Путинпрезидент России
Был ли рецидив?
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии могла заболеть COVID-19 повторно. Она была госпитализирована во второй раз, сообщили СМИ со ссылкой на главврача республиканской инфекционной больницы Татьяну Сымбелову.
Позже в республиканском оперштабе по коронавирусу опровергли рецидив. Женщина могла простудиться после лечения и выписки, но случай требует дальнейшего изучения, говорят медики.
Скворцова рассказала об эффективном лекарстве от коронавируса
Лекарственный препарат «Мефлохин» полностью подавляет действие коронавируса через 48 часов, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Сейчас проходят клинические испытания препарата. Она также заявила, что заболеваемость коронавирусом в РФ снижается.
Тем временем медики из Китая и Канады успешно подавили коронавирусную инфекцию с помощью интерферона альфа-2 — одного из сигнальных белков иммунной системы, который сейчас применяют при борьбе с гепатитом С и раком.
Мариачи играют на площади Гарибальди в Мехико, Мексика | Источник: AP 2020
В Словении объявили о завершении эпидемии
Премьер-министр Словении Янез Янша объявил о прекращении эпидемии коронавируса на территории страны. По его словам, на сегодняшний день в Словении сложилась наилучшая клиническая ситуация в Европе.
Коронавирус отступает и в Латвии, Литве и Эстонии. Начиная с 15 мая, граждане могут свободно перемещаться между тремя странами. Но на границах с внешним миром все еще сохраняются ограничения.
Коронавирус угрожает 250 миллионам жителей Африки
Примерно четверть миллиарда жителей Африки может подхватить коронавирус нового типа, а 180 тысяч из них станут жертвами COVID-19, если правительства всех стран континента не ужесточат карантинные меры, заявляют эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сейчас вирус попал в 45 стран Африки и стремительно распространяется по их территории.
Создана 3D-модель коронавируса
Российская студия биомедицинской визуализации Visual Science создала анимацию, благодаря которой коронавирус SARS-CoV-2 можно рассмотреть во всех деталях. Визуализацию создали на основе научных данных о коронавирусах и комментариев вирусологов, говорят в Visual Science.
Волонтеры собирают продуктовые наборы для нуждающихся в часовне Ла-Пьедад в Барселоне, Испания | Источник: AP 2020
Ученый предупредил об источнике новых коронавирусов
Следующая пандемия может начать распространяться из тропических лесов Амазонки, предупреждает бразильский эколог Дэвид Лапола.
Из-за неконтролируемой вырубки лесов в регионе человеческое вторжение в места обитания диких животных растет. Как считается, именно дикие животные положили начало пандемии COVID-19, и в будущем история может повториться.
Что даст массовая проверка антител к SARS-CoV-2
В Москве стартует беспрецедентная программа исследования коллективного иммунитета с помощью тестов на антитела к SARS-CoV-2. Для этого в 30 клиниках столицы открываются по два процедурных кабинета.
Пройти проверку уже с конца этой недели смогут и жители всей страны. На рынок выходят отечественные тесты, которые будут значительно дешевле, чем иностранные, — их стоимость будет начинаться от 950 рублей.
Похожие на синдром Кавасаки симптомы у детей связывают с коронавирусом
Десятки британских и американских детей за последнее время были поражены редким воспалительным заболеванием. В небольшом количестве случаев возникли серьезные осложнения. Нескольким детям потребовалась реанимация. Как предполагают медики, симптомы могут говорить о запоздалой иммунной реакции на коронавирус.
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