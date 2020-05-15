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15 мая, источник: Известия

Госпитализированного с COVID-19 депутата Новикова выписали из больницы

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, выписан из больницы и продолжает лечение дома.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:07 MSK, 16.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 523 653+96 716
Скончалось306 388+5 018
Выздоровело1 622 394+38 975
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Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что планирует вернуться к очной работе в Государственной думе через две недели.

«Да, выписали. Вирус побежден, пневмонию вылечим», — сообщил он ТАСС в пятницу, 15 мая.

Накануне в своем Instagram депутат сообщил, что три сделанных на коронавирусную инфекцию теста показали отрицательный результат.

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«Три подряд отрицательных теста на наличие коронавируса — прямое показание к выписке из больницы!» — написал он.

Новиков сообщил об обнаруженном у него коронавирусе 25 апреля. Политику диагностировали двустороннюю вирусную пневмонию.

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