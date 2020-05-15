Госпитализированного с COVID-19 депутата Новикова выписали из больницы

Он отметил, что планирует вернуться к очной работе в Государственной думе через две недели.
«Да, выписали. Вирус побежден, пневмонию вылечим», — сообщил он ТАСС в пятницу, 15 мая.
Накануне в своем Instagram депутат сообщил, что три сделанных на коронавирусную инфекцию теста показали отрицательный результат.
«Три подряд отрицательных теста на наличие коронавируса — прямое показание к выписке из больницы!» — написал он.
Новиков сообщил об обнаруженном у него коронавирусе 25 апреля. Политику диагностировали двустороннюю вирусную пневмонию.