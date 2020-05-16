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00:52 (мск), источник: Известия

Фельдшер «скорой» в Новосибирске рассказал об условиях работы

Врачи скорой помощи в Новосибирске в течение суток иногда не успевают сделать перерыв на обед, также у сотрудников забрали койки, на которых они могли бы отдохнуть, в итоге врачам приходится спать на полу. Об этом телеканалу РЕН ТВ в пятницу, 15 мая, рассказал фельдшер Центральной подстанции скорой помощи Новосибирска Сергей Комлев.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:32 MSK, 16.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 531 811+94 369
Скончалось307 001+4 976
Выздоровело1 632 286+47 000
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Источник: РИА "Новости"

«В тот момент, когда у нас на станции пошли заболевшие сотрудники коронавирусной инфекцией, руководством было принято решение забрать у нас, естественно, кровати. С того момента нам поставили несколько кушеток, и люди импровизированно сами себе собирали место, где можно хотя бы прилечь на эти 20−30 минут из подручных средств. Доски, различные деревяшки, ДСП», — отметил Комлев.

Фельдшер также рассказал, что иногда врачи не успевают пообедать в течение суток. Многие бригады при возвращении с вызовов на подстанцию вынуждены пополнять аптечку и готовиться к новому вызову, а другие целые сутки могут провести на вызовах с пациентами или в машине. При этом окончание смены в 8 утра не означает, что врач освободится в это время.

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«Если вызов придет в 07:55 — ты поедешь и можешь зависнуть еще на час, на два», — отметил врач.

Комлев также отметил проблемы с поставками медицинских масок. Средствами и индивидуальной защиты врачей обеспечили волонтеры.

При этом многие фельдшеры «скорой» живут отдельно от своих семей, так как опасаются, что могут оказаться носителями коронавируса, а выплаты, которые президент России Владимир Путин поручил довести до врачей, многие так и не получили.

Кроме этого, порядок начисления выплат врачам до сих пор не объяснили, отметил Комлев.

Одним платят за работу в инфекционных бригадах, а другим — за время, проведенное с пациентами.
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Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что доплаты медикам должны предоставляться за сам факт работы с больными коронавирусом, а не за отработанные часы.

14 мая исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов подписал распоряжение о стимулирующих выплатах медикам, работающим с зараженными коронавирусом.

Врачи скорой помощи за работу в апреле-июне получат дополнительно 50 тыс. рублей ежемесячно. Водителям машин «скорой», среднему и младшему медперсоналу, а также приравненным к ним военнослужащим доплатят по 25 тыс. рублей в месяц.

Медики, работающие в стационарах, получат надбавку в размере 80 тыс. рублей в месяц. Среднему медицинскому персоналу, военнослужащим и приравненным к ним лицам полагается 50 тыс. рублей ежемесячно.

Младшему персоналу, включая военнослужащих с аналогичными функциями, выплатят по 25 тыс. рублей.

На совещании 11 мая Путин отдал указание главам регионов обеспечить все выплаты медицинскому персоналу за апрель до 15 мая. По его данным, на 9 мая эти выплаты осуществлены только в 56 субъектах Федерации. На тот момент их получили 56 тыс. человек. Это меньше половины из установленного числа.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 10 598 новых случаев COVID-19. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.

Уровень смертности пациентов в России с коронавирусом составляет менее 1%. Почти половина россиян с положительным результатом на коронавирус не имеют клинических проявлений болезни.

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