Фельдшер «скорой» в Новосибирске рассказал об условиях работы

«В тот момент, когда у нас на станции пошли заболевшие сотрудники коронавирусной инфекцией, руководством было принято решение забрать у нас, естественно, кровати. С того момента нам поставили несколько кушеток, и люди импровизированно сами себе собирали место, где можно хотя бы прилечь на эти 20−30 минут из подручных средств. Доски, различные деревяшки, ДСП», — отметил Комлев.
Фельдшер также рассказал, что иногда врачи не успевают пообедать в течение суток. Многие бригады при возвращении с вызовов на подстанцию вынуждены пополнять аптечку и готовиться к новому вызову, а другие целые сутки могут провести на вызовах с пациентами или в машине. При этом окончание смены в 8 утра не означает, что врач освободится в это время.
«Если вызов придет в 07:55 — ты поедешь и можешь зависнуть еще на час, на два», — отметил врач.
Комлев также отметил проблемы с поставками медицинских масок. Средствами и индивидуальной защиты врачей обеспечили волонтеры.
При этом многие фельдшеры «скорой» живут отдельно от своих семей, так как опасаются, что могут оказаться носителями коронавируса, а выплаты, которые президент России Владимир Путин поручил довести до врачей, многие так и не получили.
Кроме этого, порядок начисления выплат врачам до сих пор не объяснили, отметил Комлев.
Одним платят за работу в инфекционных бригадах, а другим — за время, проведенное с пациентами.
Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что доплаты медикам должны предоставляться за сам факт работы с больными коронавирусом, а не за отработанные часы.
14 мая исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов подписал распоряжение о стимулирующих выплатах медикам, работающим с зараженными коронавирусом.
Врачи скорой помощи за работу в апреле-июне получат дополнительно 50 тыс. рублей ежемесячно. Водителям машин «скорой», среднему и младшему медперсоналу, а также приравненным к ним военнослужащим доплатят по 25 тыс. рублей в месяц.
Медики, работающие в стационарах, получат надбавку в размере 80 тыс. рублей в месяц. Среднему медицинскому персоналу, военнослужащим и приравненным к ним лицам полагается 50 тыс. рублей ежемесячно.
Младшему персоналу, включая военнослужащих с аналогичными функциями, выплатят по 25 тыс. рублей.
На совещании 11 мая Путин отдал указание главам регионов обеспечить все выплаты медицинскому персоналу за апрель до 15 мая. По его данным, на 9 мая эти выплаты осуществлены только в 56 субъектах Федерации. На тот момент их получили 56 тыс. человек. Это меньше половины из установленного числа.
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 10 598 новых случаев COVID-19. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.
Уровень смертности пациентов в России с коронавирусом составляет менее 1%. Почти половина россиян с положительным результатом на коронавирус не имеют клинических проявлений болезни.
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