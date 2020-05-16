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02:30 (мск), источник: Lenta.Ru

В России начали аннулировать июньские туры за границу

Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:32 MSK, 16.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 534 673+97 231
Скончалось307 108+5 083
Выздоровело1 633 185+47 899
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Источник: AP 2020

Туроператоры предлагают клиентам перенести даты поездок за границу и использовать уже внесенную оплату для покупки туров на более поздний срок вплоть до конца 2021 года.

При этом туры с перелетом на чартерных рейсах будут аннулированы без фактически понесенных затрат. Поэтому туристы смогут воспользоваться их полной стоимостью для новых поездок.

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Для регулярных рейсов размер возврата будет зависеть от политики конкретной авиакомпании.

Ранее сообщалось, что российский туризм потерял более 1,5 триллиона рублей из-за пандемии коронавируса. По словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, сильнее всего от эпидемии пострадали такие объекты, как гостиницы, конгресс-центры, пансионаты, дома отдыха, санатории, курорты и круизные суда.

В апреле директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что при наиболее позитивном сценарии поездки за границу могут возобновиться не ранее июля. При этом, по его оценке, спрос на путешествия по России может появиться раньше этого срока.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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