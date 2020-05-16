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04:11 (мск), источник: Lenta.Ru

В России предсказали бум развития новых технологий благодаря коронавирусу

Пандемия коронавируса спровоцирует значительный рост эффективности работы компаний и бум развития новых технологий. Такое мнение высказал в интервью «Ленте.ру» сооснователь консалтинговой компании SharesPro Денис Астафьев.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 16.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 538 406+97 417
Скончалось307 486+5 110
Выздоровело1 636 306+48 526
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Источник: AP 2020

По его словам, бизнес сможет сократить издержки, внедрив удаленный формат работы на постоянной основе, поскольку он докажет свою эффективность в новых условиях. В результате в России и других странах сформируются более эффективные компании, а также возрастет конкуренция между ними. Кроме того, считает эксперт, даже после снятия ограничений в мире продолжат быстро развиваться новые технологии.

Ситуация с пандемией будто специально создана для того, чтобы новые технологии быстрее внедрились в нашу повседневную жизнь.
Денис Астафьев
сооснователь консалтинговой компании SharesPro

Ранее в мае старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов заявил, что россияне благодаря ограничениям, введенным для сдерживания распространения коронавируса, осознали, что они действительно могут работать удаленно. Такой же точки зрения придерживается футуролог, идеолог трансгуманистического движения Данила Медведев.

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