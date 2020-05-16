Российский медик описал состояние после лечения коронавируса антителами донора

Заразившийся коронавирусной инфекцией заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Городской больницы № 40 в Санкт-Петербурге стал первым пациентом, которого вылечили от COVID-19 с помощью переливания плазмы крови.
По его словам, улучшение наступило уже на второй день.
[Я] почувствовал состояние облегчения, наладилась сатурация (насыщение крови кислородом — прим. «Ленты.ру»), появились силы и снизилась интоксикация.
На следующий день его перевели из реанимации в стационар, а еще спустя сутки выписали из больницы.
«Заболевание COVID-19 с двусторонней пневмонией — это очень тяжелое заболевание и лучше всего останавливать его на ранних этапах. Методики, которые использовались в лечении моего заболевания, универсальные. И также была перелита плазма от пациента, который перенес уже данное заболевание», — рассказал Ильин, поблагодарив врачей за лечение.
15 мая в Федеральном медико-биологическом агентстве рассказали о результатах лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан. Первый опыт лечения показал эффект у восьми пациентов из 20. Однако у пациентов в крайне тяжелом состоянии эффекта не было.
По состоянию на 16 мая в России выявлено 262 843 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зарегистрировано 10 598 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек. За весь период скончались 2 418 человек.