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02:07 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: власти Нидерландов советуют одиноким найти себе партнера

Власти Нидерландов выпустили методичку для одиноких жителей страны, которым не хватает интимных отношений во время пандемии. Они советуют таким людям найти себе «приятеля/приятельницу по сексу».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:32 MSK, 16.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 531 811+94 369
Скончалось307 001+4 976
Выздоровело1 632 286+47 000
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Источник: GETTY IMAGES

Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды, подготовивший эти рекомендации, советует одиноким людям договориться о встречах с каким-нибудь одним человеком.

Но если у кого-то из них проявятся симптомы Covid-19, отмечается в рекомендациях, от секса им нужно будет воздержаться.

Правила социального дистанцирования действуют в Нидерландах с 23 марта. Власти тогда ввели так называемый умный или таргетированный карантин.

Условия были гораздо менее строгими, чем в соседних странах: жителям разрешали собираться группами по несколько человек с условием соблюдения социального дистанцирования.

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Тем не менее власти попали под огонь критики со стороны одиноких людей, которым карантин осложнил и без того непростые поиски партнера.

И вот 14 мая появилось руководство, в котором признается, что одиноким тоже хочется физического контакта во время пандемии — не меньше чем людям, состоящим в отношениях,.

Но если одинокие люди решат заняться сексом, предупреждают авторы рекомендаций, им нужно будет соблюсти предосторожности для минимизации риска заражения коронавирусом.

Рекомендации института здравоохранения

«Обсудите друг с другом, как вам удобнее делать это вместе. Например, встречайтесь с одним и тем же человеком и для физического контакта, и для секса (например, с “приятелем по объятиям” или с “приятелем по сексу”), но при условии, что вы не заражены», — говорится в рекомендации.

«Договоритесь с этим человеком о том, с кем еще вы будете видеться. Чем больше людей вы будете видеть, тем выше шанс распространить коронавирус».
В Нидерландах карантинные меры не были жесткими | Источник: REUTERS

В рекомендации также содержится совет для тех, кто живет с партнером, у которого подозревается заражение коронавирусом.

«Не занимайтесь сексом со своим партнером, если он самоизолировался из-за подозрения на коронавирус», — говорится в рекомендации.

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«Возможен секс с собой или дистанционно с другими людьми», — продолжают авторы этого документа, рекомендуя также в качестве альтернативы совместное чтение эротических рассказов или совместную мастурбацию.

Ослабление ограничений

В понедельник Нидерланды начали ослаблять карантинные меры.

В рамках первой фазы выхода из карантина открылись библиотеки, парикмахерские, маникюрные салоны, салоны красоты и массажные салоны.

Ослабление ограничений произошло после того, как премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна добилась прогресса в снижении числа заражений коронавирусом и смертельных исходов.

За последние сутки в стране было выявлено 200 случаев заражений, умерли 53 человека.

Всего с начала эпидемии Covid-19 в Нидерландах коронавирус был диагностирован у 43880 человек, скончались более 5500 зараженных.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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