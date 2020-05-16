В Петербурге от коронавируса умер врач-рентгенолог Парафило

В медучреждении отметили, что врач «взял на себя весь объем диагностических исследований поступающих в больницу пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и до последнего времени безошибочно выявлял минимальные проявления патологии, чем фактически спасал жизни пациентам, а свою не смог».
После того как Парафило сам себе поставил диагноз, он был госпитализирован в городскую больницу № 2, где последние дни был подключен к аппарату ИВЛ. К сожалению, болезнь не оставила медику шансов на выздоровление.
«Потеряли мы не только высококлассного специалиста, а очень хорошего, преданного больнице и коллективу человека», — рассказал главный врач 31-й больницы Анатолий Рывкин в беседе с изданием «Доктор Питер».
Выпускник