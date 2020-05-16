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06:02 (мск), источник: Известия

В Петербурге от коронавируса умер врач-рентгенолог Парафило

В Санкт-Петербурге известный врач-рентгенолог Виктор Парафило 15 мая на 72-м году жизни скончался от осложнений заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщила пресс-служба Городской клинической больницы № 31.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 16.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 542 347+100 184
Скончалось307 666+5 248
Выздоровело1 637 067+49 174
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Источник: Городская клиническая больница № 31

В медучреждении отметили, что врач «взял на себя весь объем диагностических исследований поступающих в больницу пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и до последнего времени безошибочно выявлял минимальные проявления патологии, чем фактически спасал жизни пациентам, а свою не смог».

После того как Парафило сам себе поставил диагноз, он был госпитализирован в городскую больницу № 2, где последние дни был подключен к аппарату ИВЛ. К сожалению, болезнь не оставила медику шансов на выздоровление.

«Потеряли мы не только высококлассного специалиста, а очень хорошего, преданного больнице и коллективу человека», — рассказал главный врач 31-й больницы Анатолий Рывкин в беседе с изданием «Доктор Питер».

Виктор Парафило — один из первых рентгенологов, стоявших у истоков развития компьютерной томографии в Петербурге.

Выпускник военно-медицинского факультета Горьковского медицинского института и факультета подготовки руководящего состава Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, он 22 года отдал службе в Вооруженных силах России и после увольнения в звании полковника медицинской службы в течение 25 лет работал в должности заведующего отделением лучевой терапии Городской клинической больницы № 31.

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