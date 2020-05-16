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06:31 (мск), источник: ТАСС Наука

Аргентинские ученые разработали тест на выявление коронавируса за два часа

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мая. /ТАСС/ — Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсиа заявил, что точность теста на 98% совпадает с точностью анализов на основе ПЦР.

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Источник: AP 2020

Аргентинские ученые разработали тест, позволяющий выявить коронавирус за менее чем два часа. Об этом сообщило в пятницу правительство республики.

«Тест NEOKIT-COVID-19 позволяет проводить тест на образцах РНК и не требует сложного оборудования», — говорится в сообщении пресс-службы.

На пресс-конференции министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсиа заявил, что «точность теста на 98% совпадает» с точностью анализов на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР). «В остальных 2% обычно речь идет о ложноотрицательном результате», — добавил он.

По оценкам министра, разработанный аргентинскими учеными тест «в несколько раз дешевле ПЦР-анализов».

Как отметил глава ведомства, в качестве образца для определения коронавируса может использоваться слюна.

Правительство южноамериканской республики планирует распространить первые 10 тыс. новых тестов в ближайшие 10 дней. Министр также не исключил, что Аргентина может в будущем начать экспортировать эти тесты.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. К настоящему времени в республике выявлено более 7,1 тыс. случаев инфицирования. Жертвами пандемии в Аргентине стали 353 человека.

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