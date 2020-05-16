Аргентинские ученые разработали тест на выявление коронавируса за два часа

Аргентинские ученые разработали тест, позволяющий выявить коронавирус за менее чем два часа. Об этом сообщило в пятницу правительство республики.
«Тест NEOKIT-COVID-19 позволяет проводить тест на образцах РНК и не требует сложного оборудования», — говорится в сообщении
На
Как отметил глава ведомства, в качестве образца для определения коронавируса может использоваться слюна.
Правительство южноамериканской республики планирует распространить первые 10 тыс. новых тестов в ближайшие 10 дней. Министр также не исключил, что Аргентина может в будущем начать экспортировать эти тесты.
3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. К настоящему времени в республике выявлено более 7,1 тыс. случаев инфицирования. Жертвами пандемии в Аргентине стали 353 человека.