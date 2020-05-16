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04:36 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт оценил возможность заражения коронавирусом на улице

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вероятность того, что человек, находясь один на улице, заразится коронавирусом, отсутствует, так как вирус живет только в организме, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 16.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 538 406+97 417
Скончалось307 486+5 110
Выздоровело1 636 306+48 526
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Источник: РИА Новости
Попав в окружающую среду, вирус обречен, он разрушается и теряет инфекционную активность.
Михаил Лебедев
эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Он пояснил, что коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, причем капельный путь более вероятный, в воздухе его, как правило, нет.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Можно себе представить, что при определенной ситуации, если человек чихнул, то некое облако капелек повисло и передвигается в воздухе, но в любом случае, оно разносится на различные расстояния и концентрация вируса резко падает уже в ближайшую минуту», — отметил Лебедев.

По его словам, даже если здоровый человек проходит через такое облако и глубоко вдыхает, то, скорее всего, заражения не будет, так как количество вируса в воздухе уже будет недостаточным, чтобы вызвать какие-то проблемы. Кроме того, коронавирус, когда попадает на слизистую оболочку, сразу же сталкивается с первым барьером, так называемым тканевым иммунитетом, иногда его вполне достаточно, чтобы вирус не вызвал заболевание, пояснил эксперт.

Помимо этого, здоровый человек должен иметь предрасположенность к заболеванию, потому что может оказаться, что в данный момент у него иммунитет на высоком уровне, добавил Лебедев.

А может быть, у него есть генетическая непредрасположенность к коронавирусной инфекции. Сейчас ученые как раз изучают возможность наличия таких людей. Их, конечно, не много, но вероятность, что они существуют, есть.
Михаил Лебедев

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.

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